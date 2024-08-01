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  4. Артета готов подписать в Арсенал чемпиона Европы 2024
Англия
01 августа 2024, 05:53 | Обновлено 01 августа 2024, 06:03
192
0

Артета готов подписать в Арсенал чемпиона Европы 2024

В стан «канониров» может перебраться Микель Мерино

01 августа 2024, 05:53 | Обновлено 01 августа 2024, 06:03
192
0
Артета готов подписать в Арсенал чемпиона Европы 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию полузащитника испанского клуба «Реал Сосьедад» и сборной Испании Микеля Мерино.

Как сообщает журналист Маттео Моретто из издания Relevo, 28-летний Мерино также был интересен «Барселоне» и мадридскому «Атлетико».

Контракт Мерино с «Реалом Сосьедад» действует до лета 2025 года, поэтому клуб хочет продать Микеля сейчас, чтобы не потерять бесплатно через год.

«Канониры» якобы уже согласовали условия личного контракта с Мерино, и сделали «Реалу Сосьедад» предложение в размере 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» начал с ПСЖ переговоры по трансферу чемпиона Евро-2024.

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Юрій Остроумов Источник: Relevo
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