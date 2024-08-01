Артета готов подписать в Арсенал чемпиона Европы 2024

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию полузащитника испанского клуба «Реал Сосьедад» и сборной Испании Микеля Мерино.

Как сообщает журналист Маттео Моретто из издания Relevo, 28-летний Мерино также был интересен «Барселоне» и мадридскому «Атлетико».

Контракт Мерино с «Реалом Сосьедад» действует до лета 2025 года, поэтому клуб хочет продать Микеля сейчас, чтобы не потерять бесплатно через год.

«Канониры» якобы уже согласовали условия личного контракта с Мерино, и сделали «Реалу Сосьедад» предложение в размере 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» начал с ПСЖ переговоры по трансферу чемпиона Евро-2024.