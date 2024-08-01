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  4. Виталий ПЕРВАК: «Левый Берег ищет усиление в каждую линию»
Украина. Премьер лига
01 августа 2024, 06:29 | Обновлено 01 августа 2024, 06:32
447
0

Виталий ПЕРВАК: «Левый Берег ищет усиление в каждую линию»

Главный тренер киевлян рассказал о предстоящем старте команды в УПЛ

01 августа 2024, 06:29 | Обновлено 01 августа 2024, 06:32
447
0
Виталий ПЕРВАК: «Левый Берег ищет усиление в каждую линию»
ФК Левый Берег. Виталий Первак

В воскресенье, 4 августа, состоится историческое событие для команды «Левый Берег» – дебют в УПЛ в матче с ЛНЗ Черкассы.

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды после ее возвращения из Ровно, где в противостоянии с «Минаем» была завоевана путевка в элитный дивизион:

«31 июля у подопечных был восстановительный день, а тренерскому штабу покой только снится. Очень хочется, чтобы ребята подошли к поединку в Черкассах не только в боевой готовности, но и успеть укрепить свои ряды.

Тем не менее, уровень УПЛ несколько выше, чем в Первой лиге. Потому оперативно контактируем с представителями футболистов, собираем информацию. До окончания трансферного окна собираемся усилиться новичками в любую линию.

После завоевания путевки в класс сильнейших уже отпала необходимость заявлять нашу вторую клубную команду во Второй лиге. Воспитанники нашей академии смогут выступать в первенстве среди молодежных составов U-19. С резервистами будет работать тренер Павел Кикоть».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Виталий Первак Левый Берег Киев инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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