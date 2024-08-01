Виталий ПЕРВАК: «Левый Берег ищет усиление в каждую линию»

В воскресенье, 4 августа, состоится историческое событие для команды «Левый Берег» – дебют в УПЛ в матче с ЛНЗ Черкассы.

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды после ее возвращения из Ровно, где в противостоянии с «Минаем» была завоевана путевка в элитный дивизион:

«31 июля у подопечных был восстановительный день, а тренерскому штабу покой только снится. Очень хочется, чтобы ребята подошли к поединку в Черкассах не только в боевой готовности, но и успеть укрепить свои ряды.

Тем не менее, уровень УПЛ несколько выше, чем в Первой лиге. Потому оперативно контактируем с представителями футболистов, собираем информацию. До окончания трансферного окна собираемся усилиться новичками в любую линию.

После завоевания путевки в класс сильнейших уже отпала необходимость заявлять нашу вторую клубную команду во Второй лиге. Воспитанники нашей академии смогут выступать в первенстве среди молодежных составов U-19. С резервистами будет работать тренер Павел Кикоть».