Виталий ПЕРВАК: «Левый Берег ищет усиление в каждую линию»
Главный тренер киевлян рассказал о предстоящем старте команды в УПЛ
В воскресенье, 4 августа, состоится историческое событие для команды «Левый Берег» – дебют в УПЛ в матче с ЛНЗ Черкассы.
Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды после ее возвращения из Ровно, где в противостоянии с «Минаем» была завоевана путевка в элитный дивизион:
«31 июля у подопечных был восстановительный день, а тренерскому штабу покой только снится. Очень хочется, чтобы ребята подошли к поединку в Черкассах не только в боевой готовности, но и успеть укрепить свои ряды.
Тем не менее, уровень УПЛ несколько выше, чем в Первой лиге. Потому оперативно контактируем с представителями футболистов, собираем информацию. До окончания трансферного окна собираемся усилиться новичками в любую линию.
После завоевания путевки в класс сильнейших уже отпала необходимость заявлять нашу вторую клубную команду во Второй лиге. Воспитанники нашей академии смогут выступать в первенстве среди молодежных составов U-19. С резервистами будет работать тренер Павел Кикоть».
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