Виталий ПЕРВАК: «Приятно, что Левый Берег пишет историю»

30 июля «Левый берег» в Ровно в финале дополнительного мини-турнира по футболу взяли верх над «Минаем» (3:0) и завоевали путевку в УПЛ.

Главный тренер «Левого берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, когда он поверил, что его подопечные повысятся в классе:

«На предматчевой установке настраивал подопечных сыграть организованно в средней зоне и дисциплинировано в обороне и не повторить ошибок футболистов «Эпицентра», которые в полуфинале текущего турнира с «Минаем», как говорится, «привезли» два гола.

Также важно было поймать ритм игры, потому что «Минай», хотя и кардинально в межсезонье сменил состав, но пытается действовать живо, контролировать мяч. Вот почему нужно было продемонстрировать неуступчивость. Считаю, что нам это удалось. Не могу сказать, что после того, как в середине первого тайма мы забили дважды, судьба противостояния была решена.

После перерыва закарпатцы благодаря свежим игрокам прибавили обороты и провели несколько угрожающих атак. Однако Левый берег не только выстоял, но и довел дело до разгрома. Только тогда я окончательно поверил, что такая желанная путевка в элитный дивизион уже никуда не денется. Ребята – молодцы, но почивать на лаврах – некогда.

Завтра – восстановительные процедуры, а затем приступаем к дебюту в УПЛ. Приятно отдавать себе отчет, что ты с подопечными пишешь историю».

В финале четырех турниров за выход в УПЛ команда «Левый берег» разобралась с «Минаем» со счетом 3:0 и завоевала право заменить «Днепр-1» в элитном дивизионе.