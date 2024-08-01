В команде Кремень на просмотре находятся 7 потенциальных новичков

В Первой лиге клуб «Кремень» из Кременчуга заменил команду «Звягель», приостановившую выступления в соревнованиях под эгидой ПФЛ.

Как стало известно Sport.ua, еще не решено, где «Кремень» будет проводить домашние матчи. До 8 августа будут рассматриваться три варианта: Горишни Плавни, Кропивницкий и Александрия. Команда из Кременчуга остановит свой выбор на городе, где ей предложат выгодные финансовые условия.

На следующей неделе клубное руководство собирается обратиться к городским властям с просьбой, чтобы быстро определилось со стадионом, где можно было бы навести порядок с травяным газоном и проводить там поединки второго круга.

Недавно в расположении «Кременя» появилось сразу 7 потенциальных новичков. Чтобы убедиться, чего они стоят, на 1 августа запланировано проведение двусторонней игры. К закрытию трансферного окна главный тренер Игорь Климовский хочет подписать 8 новобранцев, потому что на контракте с «Кременем» находятся только 16 футболистов.