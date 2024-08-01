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Украина. Первая лига
01 августа 2024, 06:15 | Обновлено 01 августа 2024, 06:23
49
0

В команде Кремень на просмотре находятся 7 потенциальных новичков

Клуб рассматривает варианты проведения матчей Первой лиги в разных городах

01 августа 2024, 06:15 | Обновлено 01 августа 2024, 06:23
49
0
В команде Кремень на просмотре находятся 7 потенциальных новичков
ФК Кремень

В Первой лиге клуб «Кремень» из Кременчуга заменил команду «Звягель», приостановившую выступления в соревнованиях под эгидой ПФЛ.

Как стало известно Sport.ua, еще не решено, где «Кремень» будет проводить домашние матчи. До 8 августа будут рассматриваться три варианта: Горишни Плавни, Кропивницкий и Александрия. Команда из Кременчуга остановит свой выбор на городе, где ей предложат выгодные финансовые условия.

На следующей неделе клубное руководство собирается обратиться к городским властям с просьбой, чтобы быстро определилось со стадионом, где можно было бы навести порядок с травяным газоном и проводить там поединки второго круга.

Недавно в расположении «Кременя» появилось сразу 7 потенциальных новичков. Чтобы убедиться, чего они стоят, на 1 августа запланировано проведение двусторонней игры. К закрытию трансферного окна главный тренер Игорь Климовский хочет подписать 8 новобранцев, потому что на контракте с «Кременем» находятся только 16 футболистов.

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Кремень Кременчуг просмотр игроков Первая лига Украины трансферы Игорь Климовский инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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