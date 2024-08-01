КОНМЕБОЛ презентовала символическую сборную Кубка Америки 2024

Конфедерация южноамериканского футбола, она же – КОНМЕБОЛ, подвела итоги розыгрыша Кубка Америки 2024, который состоялся в США и завершился победой сборной Аргентины.

Представлена символическая сборная турнира, в которую вошли представители шести страны – Аргентины, Канады, Колумбии, Эквадора, Уругвая и Бразилии.

Символическая сборная Кубка Америки 2024:

вратарь – Эмилиано Мартинес (Аргентина);

– Эмилиано Мартинес (Аргентина); защитники – Алистер Джонстон (Канада), Кристиан Ромеро (Аргентина), Давинсон Санчес (Колумбия), Пьеро Инкапиэ (Эквадор);

– Алистер Джонстон (Канада), Кристиан Ромеро (Аргентина), Давинсон Санчес (Колумбия), Пьеро Инкапиэ (Эквадор); полузащитники – Родриго Де Поль (Аргентина), Мануэль Угарте (Уругвай), Хамес Родригес (Колумбия);

– Родриго Де Поль (Аргентина), Мануэль Угарте (Уругвай), Хамес Родригес (Колумбия); нападающие – Лионель Месси, Лаутаро Мартинес (оба – Аргентина), Рафинья Диас (Бразилия).

Напомним, после Кубка Америки 2024 аргентинец Анхель Ди Мария завершил карьеру в сборной.