Кубок Америки01 августа 2024, 04:13 | Обновлено 01 августа 2024, 04:22
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КОНМЕБОЛ презентовала символическую сборную Кубка Америки 2024
В команду лучших турнира вошло 5 победителей турнира из сборной Аргентины
01 августа 2024, 04:13 | Обновлено 01 августа 2024, 04:22
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Конфедерация южноамериканского футбола, она же – КОНМЕБОЛ, подвела итоги розыгрыша Кубка Америки 2024, который состоялся в США и завершился победой сборной Аргентины.
Представлена символическая сборная турнира, в которую вошли представители шести страны – Аргентины, Канады, Колумбии, Эквадора, Уругвая и Бразилии.
Символическая сборная Кубка Америки 2024:
- вратарь – Эмилиано Мартинес (Аргентина);
- защитники – Алистер Джонстон (Канада), Кристиан Ромеро (Аргентина), Давинсон Санчес (Колумбия), Пьеро Инкапиэ (Эквадор);
- полузащитники – Родриго Де Поль (Аргентина), Мануэль Угарте (Уругвай), Хамес Родригес (Колумбия);
- нападающие – Лионель Месси, Лаутаро Мартинес (оба – Аргентина), Рафинья Диас (Бразилия).
Напомним, после Кубка Америки 2024 аргентинец Анхель Ди Мария завершил карьеру в сборной.
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