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Кубок Америки
01 августа 2024, 04:13 | Обновлено 01 августа 2024, 04:22
17
0

КОНМЕБОЛ презентовала символическую сборную Кубка Америки 2024

В команду лучших турнира вошло 5 победителей турнира из сборной Аргентины

01 августа 2024, 04:13 | Обновлено 01 августа 2024, 04:22
17
0
КОНМЕБОЛ презентовала символическую сборную Кубка Америки 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Конфедерация южноамериканского футбола, она же – КОНМЕБОЛ, подвела итоги розыгрыша Кубка Америки 2024, который состоялся в США и завершился победой сборной Аргентины.

Представлена символическая сборная турнира, в которую вошли представители шести страны – Аргентины, Канады, Колумбии, Эквадора, Уругвая и Бразилии.

Символическая сборная Кубка Америки 2024:

  • вратарь – Эмилиано Мартинес (Аргентина);
  • защитники – Алистер Джонстон (Канада), Кристиан Ромеро (Аргентина), Давинсон Санчес (Колумбия), Пьеро Инкапиэ (Эквадор);
  • полузащитники – Родриго Де Поль (Аргентина), Мануэль Угарте (Уругвай), Хамес Родригес (Колумбия);
  • нападающие – Лионель Месси, Лаутаро Мартинес (оба – Аргентина), Рафинья Диас (Бразилия).

Напомним, после Кубка Америки 2024 аргентинец Анхель Ди Мария завершил карьеру в сборной.

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Копа Америка сборная Аргентины по футболу Лаутаро Мартинес Лионель Месси Кристиан Ромеро Эмилиано Мартинес Хамес Родригес Рафинья Диас
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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