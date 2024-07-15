Аргентинец Ди Мария завершил карьеру в сборной. Сколько трофеев у легенды?

Финальная игра розыгрыша Кубка Америки 2024 между сборными Аргентины и Колумбии стала для 36-летнего аргентинского полузащитника Анхеля Ди Мария последним матчем в форме национальной команды.

Аргентинцы, как известно, выиграли трофей, победив в финале со счетом 1:0 в дополнительное время. Для Ди Марии этот трофей стал 35-м в карьере на уровне сборной и клубов.

На счету вингера 2 чемпионских титула в Кубке Америки (2024, 2021) и по одному – на чемпионате мира (2022) и в Финалиссиме (2022).

В составе олимпийской сборной Аргентины Ди Мария победил на Играх-2008, а в составе молодежки – на ЧМ-2007 (U20).

В составе французского «ПСЖ» Анхель по 5 раз побеждал в Лиге 1, Кубокек и Суперкубке Франции, 4 раза – Кубок французской лиги.

В составе мадридского «Реала» Ди Мария становился победителем Лиги чемпионов, Ла Лиги, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, два раза – Кубка Испании.

В составе «Бенфики» аргентинец в прошлом году выиграл Суперкубок Португалии. Ранее, будучи игроком лиссабонского клуба, Ди Мария в 2010 году стал победителем чемпионата Португалии, а также дважды выиграл Кубок португальской лиги.

Ранее сообщалось, что Аргентина, выиграв Копа Америка 2024, повторила достижение сборной Испании.