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  4. Аргентинец Ди Мария завершил карьеру в сборной. Сколько трофеев у легенды?
Аргентина
15 июля 2024, 08:49 | Обновлено 15 июля 2024, 08:56
981
0

Аргентинец Ди Мария завершил карьеру в сборной. Сколько трофеев у легенды?

Полузащитник в финале Кубка Америки 2024 сыграл за национальную команду в последний раз

15 июля 2024, 08:49 | Обновлено 15 июля 2024, 08:56
981
0
Аргентинец Ди Мария завершил карьеру в сборной. Сколько трофеев у легенды?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Финальная игра розыгрыша Кубка Америки 2024 между сборными Аргентины и Колумбии стала для 36-летнего аргентинского полузащитника Анхеля Ди Мария последним матчем в форме национальной команды.

Аргентинцы, как известно, выиграли трофей, победив в финале со счетом 1:0 в дополнительное время. Для Ди Марии этот трофей стал 35-м в карьере на уровне сборной и клубов.

На счету вингера 2 чемпионских титула в Кубке Америки (2024, 2021) и по одному – на чемпионате мира (2022) и в Финалиссиме (2022).

В составе олимпийской сборной Аргентины Ди Мария победил на Играх-2008, а в составе молодежки – на ЧМ-2007 (U20).

В составе французского «ПСЖ» Анхель по 5 раз побеждал в Лиге 1, Кубокек и Суперкубке Франции, 4 раза – Кубок французской лиги.

В составе мадридского «Реала» Ди Мария становился победителем Лиги чемпионов, Ла Лиги, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, два раза – Кубка Испании.

В составе «Бенфики» аргентинец в прошлом году выиграл Суперкубок Португалии. Ранее, будучи игроком лиссабонского клуба, Ди Мария в 2010 году стал победителем чемпионата Португалии, а также дважды выиграл Кубок португальской лиги.

Ранее сообщалось, что Аргентина, выиграв Копа Америка 2024, повторила достижение сборной Испании.

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Анхель Ди Мария сборная Аргентины по футболу Копа Америка
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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