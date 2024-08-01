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Силькеборг
01.08.2024 20:15 - : -
Мольде
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Лига Европы
01 августа 2024, 02:41 | Обновлено 01 августа 2024, 02:44
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Силькеборг – Мольде. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

01 августа 2024, 02:41 | Обновлено 01 августа 2024, 02:44
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Силькеборг – Мольде. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

1 августа на «JYSC Парк» пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги Европы, в котором «Силькеборг» встретится с «Мольде». Поединок начнется в 20:15 по киевскому времени.

Силькеборг

Команда в прошлом сезоне оказалась снова середняком национальной Суперлиги. Но при том, что она была только шестой в итоговой турнирной таблице чемпионата, это смогли компенсировать с лихвой победой в кубке страны, кстати, только второй за всю историю - это и позволило добиться права вернуться на международную арену. До старта там SIF успел взять пусть и минимальную, но победу, над Сендерйюске - все решил довольно поздний единственный гол. Потратив в итоге немало сил, клуб отправился в Норвегию. Там, ответив на первый гол соперника, в итоге уступили 1:3. Через три дня был другой выездной поединок, с Ольборгом. Сил там не хватило, проиграли, пусть и минимально, 1:2.

Ставки на матч Силькеборг – Мольде

Мольде

Клуб в прошлом сезоне сдал позиции в Элитсерии, после победы в чемпионате-2022, пятой в своей истории, откатился аж на пятое место. Но при этом подопечные Эрлинга Мо сумели взять кубок Норвегии - это и отправило MFK в Лигу Европы. В отличие от соседней Дании, в ее северной соседке чемпионат начинается и сейчас с весны. Там долгое время получалось держаться в числе лидеров, но в июле было несколько откровенных неудач - новичку, КФУМ, и вовсе проиграли дома. И как раз на фоне неудач предстояло стартовать на международной арене. На своем поле в прошлый четверг, быстро забив, потом позволили сопернику забить в ответ. Но блеснул Эриксен, сначала в самом конце первого тайма оформив голевую передачу, а сразу после паузы оформив уже на 47-й минуте 3:1. Правда, потом проиграли на выезде прямому конкуренту, Викингу.

Статистика личных встреч

При всей своей географической близости, до нынешнего сезона между собой клубы ни разу не играли.

Прогноз

GGBET считает шансы пары на победу в ответном поединке равными. Но скучно тут точно не должно быть - ставим на то, что пара закончит с тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Силькеборг
1 августа 2024 -
20:15
Мольде
Тотал голов больше 2.5 1.71 Сделать ставку
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Силькеборг Мольде Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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