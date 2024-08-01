Свитолина выступила с признанием по результатам своего участия в ОИ-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями от участия в Олимпийских играх 2024 в Париже.

«Для меня было невероятной честью снова представлять команду Украины на Олимпиаде. Поддержка и слова ободрения от каждого из нас по-настоящему тронули мое сердце. Я благодарна за неизменную поддержку, которая побуждает меня выкладываться на все сто процентов в каждом матче. Спасибо всем вам за то, что вместе со мной стали частью этого незабываемого путешествия.

Стремимся к большему», – написала Свитолина в инстаграме.

Напомним, Элина Свитолина выступления на Олимпийских играх в Париже завершила на стадии 1/8 финала, проиграв чемпионке Уимблдона 2024 Барборе Крейчиковой.