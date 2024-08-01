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01 августа 2024, 03:25 | Обновлено 01 августа 2024, 03:57
573
0

Свитолина выступила с признанием по результатам своего участия в ОИ-2024

Элина была знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Игр

01 августа 2024, 03:25 | Обновлено 01 августа 2024, 03:57
573
0
Свитолина выступила с признанием по результатам своего участия в ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями от участия в Олимпийских играх 2024 в Париже.

«Для меня было невероятной честью снова представлять команду Украины на Олимпиаде. Поддержка и слова ободрения от каждого из нас по-настоящему тронули мое сердце. Я благодарна за неизменную поддержку, которая побуждает меня выкладываться на все сто процентов в каждом матче. Спасибо всем вам за то, что вместе со мной стали частью этого незабываемого путешествия.

Стремимся к большему», – написала Свитолина в инстаграме.

Напомним, Элина Свитолина выступления на Олимпийских играх в Париже завершила на стадии 1/8 финала, проиграв чемпионке Уимблдона 2024 Барборе Крейчиковой.

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Элина Свитолина Олимпийские игры 2024
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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