Свитолина выступила с признанием по результатам своего участия в ОИ-2024
Элина была знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Игр
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями от участия в Олимпийских играх 2024 в Париже.
«Для меня было невероятной честью снова представлять команду Украины на Олимпиаде. Поддержка и слова ободрения от каждого из нас по-настоящему тронули мое сердце. Я благодарна за неизменную поддержку, которая побуждает меня выкладываться на все сто процентов в каждом матче. Спасибо всем вам за то, что вместе со мной стали частью этого незабываемого путешествия.
Стремимся к большему», – написала Свитолина в инстаграме.
Напомним, Элина Свитолина выступления на Олимпийских играх в Париже завершила на стадии 1/8 финала, проиграв чемпионке Уимблдона 2024 Барборе Крейчиковой.
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