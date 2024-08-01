Лига конференций. Клуб из Швеции за два матча забил 12 мячей

Вечером 31 июля в нескольких парах состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги конференций 2024/25.

Хеккен из Швеции второй раз крупно разгромил Дюделанж из Люксембурга со счетом 6:1 (первый матч – 6:2).

За два матча шведская команда забила 12 голов.

Остальные матчи Q2 ЛК пройдут 1 августа, а поединки Q3 запланированы на 8 и 15 августа.

Лига конференций 2024/25

2-й раунд квалификации (Q2)

Ответные матчи, 31 июля

Ауда (Латвия) – Клифтонвилл (Северная Ирландия) – 2:0 (первый матч – 2:1)

Голы: Огунийи, 51, Тайво, 61

Хеккен (Швеция) – Дюделанж (Люксембург) – 6:1 (первый матч – 6:2)

Голы: Декер, 16 (автогол), Агбонифо, 27, Хрстич, 45, 48, Ниюле, 53, Хаммар, 57 – Боич, 4

Фехервар (Венгрия) – Сумгаит (Азербайджан) – 0:0 (первый матч – 2:1)

Аустрия Вена (Австрия) – Ильвес (Финляндия) – 4:3, пен. 4:5 (первый матч – 1:2)

Голы: Мелоун, 22, Грубер, 27, Барри, 68, Прелец, 97 – Ала-Мюллюмяки, 30, Маенпяя, 90, Седербек, 112

Спартак Трнава (Словакия) – Сараево (Босния и Герцеговина) – 3:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Дюриш, 15, 42, Карган, 90+4

Морнар Бар (Черногория) – Раднички Крагуевац (Сербия) – 2:1, пен. 4:3 (первый матч – 0:1)

Голы: Ондонг-Мба, 45, 83 – Алексич, 90+8