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Лига конференций
01 августа 2024, 03:31 | Обновлено 01 августа 2024, 03:47
72
0

НАЗАРЕНКО: «Будем играть агрессивнее и больше напрягать соперника»

Игрок «Полесья» прокомментировал предстоящий матч против «Олимпии»

01 августа 2024, 03:31 | Обновлено 01 августа 2024, 03:47
72
0
НАЗАРЕНКО: «Будем играть агрессивнее и больше напрягать соперника»
ФК Полесье. Александр Назаренко

Футболист «Полесья» Александр Назаренко прокомментировал предстоящий ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против «Олимпии» из Словении:

«Я думаю, что команда восстановилась. Было достаточно времени. Мы готовы на все 100%.Настрой боевой.

Да, сегодня видели Усика. Он уже с нами ехал на тренировку в автобусе. Очень приятно находиться рядом с таким человеком. Он нам придаст уверенности.

Выводы после первой игры? Было время сделать выводы и анализ. Нам нужно играть более агрессивно, больше напрягать соперника и не давать много пространства»

Ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций между «Полесьем» и «Олимпией» пройдет 1 августа в 19:00 в польском Гливице. Житомирскому клубу нужно ликвидировать гандикап в два мяча, полученный после первой игры в Любляне (0:2).

ВИДЕО. Пресс-конференция Ашура и Назаренко перед игрой Лиги конференций

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Олимпия Любляна пресс-конференция Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Олимпия Александр Назаренко
Николай Степанюк Источник: ФК Полесье
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