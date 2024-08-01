НАЗАРЕНКО: «Будем играть агрессивнее и больше напрягать соперника»

Футболист «Полесья» Александр Назаренко прокомментировал предстоящий ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против «Олимпии» из Словении:

«Я думаю, что команда восстановилась. Было достаточно времени. Мы готовы на все 100%.Настрой боевой.

Да, сегодня видели Усика. Он уже с нами ехал на тренировку в автобусе. Очень приятно находиться рядом с таким человеком. Он нам придаст уверенности.

Выводы после первой игры? Было время сделать выводы и анализ. Нам нужно играть более агрессивно, больше напрягать соперника и не давать много пространства»

Ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций между «Полесьем» и «Олимпией» пройдет 1 августа в 19:00 в польском Гливице. Житомирскому клубу нужно ликвидировать гандикап в два мяча, полученный после первой игры в Любляне (0:2).

ВИДЕО. Пресс-конференция Ашура и Назаренко перед игрой Лиги конференций