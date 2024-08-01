31 июля прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

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Поединок состоялся на стадионе «Партизан» в Белграде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.

На 87-й минуте защитник украинского коллектива Денис Попов поразил ворота соперников после подачи со штрафного удара, однако рефери отменил забитый мяч из-за офсайда.

Был шанс, что Денис не забрался в положение вне игры, поскольку сразу два футболиста Партизана находились примерно на одной линии с Поповым. Однако, как показала система VAR, плече Дениса находилось ближе к воротам.

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Попова