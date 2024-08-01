ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Попова
31 июля Динамо переиграло Партизан 3:0 в ответном матче Q2 ЛЧ 2024/25
31 июля прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе «Партизан» в Белграде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.
На 87-й минуте защитник украинского коллектива Денис Попов поразил ворота соперников после подачи со штрафного удара, однако рефери отменил забитый мяч из-за офсайда.
Был шанс, что Денис не забрался в положение вне игры, поскольку сразу два футболиста Партизана находились примерно на одной линии с Поповым. Однако, как показала система VAR, плече Дениса находилось ближе к воротам.
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Попова
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Светозар Маркович – об ответной игре раунда Q2 Лиги чемпионов
Голы Ярмоленко, Ваната и Караваева помогли киевлянам уверенно выйти в следующий раунд ЛЧ