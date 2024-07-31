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Футбол
31 июля 2024, 20:33 |
514
0

Хавбек Украины U-23: «Брат служит в ВСУ. На фронте смотрели наши матчи»

Михайленко рассказал о том, что ближайший родственник защищает Украину

31 июля 2024, 20:33 |
514
0
Хавбек Украины U-23: «Брат служит в ВСУ. На фронте смотрели наши матчи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Михайленко

Хавбек сборной Украины U-23 и «Динамо» Киев Николай Михайленко рассказал о том, что его брат сейчас находится в ВСУ и воюет с российскими оккупантами, однако следил за выступлением команды на Олимпиаде-2023.

«Меня поддерживали жена и мама. Играл для них и для моего брата, который сейчас воюет на фронте. Хочется, чтобы он тоже мог приезжать на матчи. Он нас поддерживал, передал флаг Украины, который был с нами всегда. Это невероятные люди, которые воюют».

«Смотришь на этот флаг – и постоянно помнишь, ради чего ты тут».

«Брат сказал, чтобы мы не расстраивались после вылета. Сказал, что на фронте ребята смотрели наши матчи», – рассказал Михайленко.

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Николай Михайленко сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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