При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб

23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации испанских СМИ, норвежский голеадор готов рассмотреть уход из «Манчестер Сити» только в одном случае – если ему поступит предложение из мадридского «Реала». Однако «сливочные» пока не готовы рассмотреть трансфер норвежца. Отмечается, что между президентом «галактиокс» Флорентино Пересом и агентом Холанда Рафаэлой Пимент есть договоренность – «Реал» подпишет игрока свободным агентом в 2027 году, или рассмотрит трансфер, если кто-то из лидеров атаки «сливочных» покинет клуб.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее Холанд занял третье место в рейтинге самых дорогих игроков мира. Его стоимость оценили в 180 миллионов евро.