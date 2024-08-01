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  4. При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
Испания
01 августа 2024, 00:55 |
839
1

При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб

Элинг мечтает играть за «Реал» Мадрид

01 августа 2024, 00:55 |
839
1
При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации испанских СМИ, норвежский голеадор готов рассмотреть уход из «Манчестер Сити» только в одном случае – если ему поступит предложение из мадридского «Реала». Однако «сливочные» пока не готовы рассмотреть трансфер норвежца. Отмечается, что между президентом «галактиокс» Флорентино Пересом и агентом Холанда Рафаэлой Пимент есть договоренность – «Реал» подпишет игрока свободным агентом в 2027 году, или рассмотрит трансфер, если кто-то из лидеров атаки «сливочных» покинет клуб.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее Холанд занял третье место в рейтинге самых дорогих игроков мира. Его стоимость оценили в 180 миллионов евро.

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Источник: Атлетико намерен подписать защитника Барселоны
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Лионель Месси Реал Мадрид Манчестер Сити Ла Лига трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Эрлинг Холанд
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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