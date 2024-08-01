Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто опередил Мбаппе? Обнародован рейтинг лучших вингеров 2024 года
Другие новости
01 августа 2024, 00:10 |
145
0

Кто опередил Мбаппе? Обнародован рейтинг лучших вингеров 2024 года

Лучшим правым вингером признан Фил Фоден, а левым – Винисиус Жуниор

01 августа 2024, 00:10 |
145
0
Кто опередил Мбаппе? Обнародован рейтинг лучших вингеров 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Фил Фоден

Известный британский портал Score 90 обнародовал рейтинг лучших вингеров мира в 2024 году.

Лучшим левым вингером мира был признан бразилец Винисиус Жуниор из «Реала». За ним разместился звездный француз Килиан Мбаппе, который недавно присоединился к сливочным, и триумфатор Евро-2024 испанец Нико Уильямс из «Атлетико» Бильбао.

Первое место в рейтинге лучших правых вингеров занял игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден, второй – Букайо Сака из «Арсенала», а третий – бразилец Родриго из «Реала».

Ранее Score 90 обнародовал рейтинг лучших вратарей мира в 2024 году.

Рейтинг лучших левых вингеров мира по версии Score 90 в 2024 году

Рейтинг лучших правых вингеров мира по версии Score 90 в 2024 году

По теме:
Манчестер Сити заплатит более 2 миллионов фунтов штрафов
Источник: Барселона намерена купить Холанда нынешним летом
Звездный нападающий ответил на слова Гвардиолы
Фил Фоден Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Нико Уильямс Букайо Сака Родриго Гоес рейтинг Реал Мадрид Арсенал Лондон Манчестер Сити
Дмитро Олійник Источник: Score90
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа и во втором матче. Динамо спокойно разгромило Партизан
Футбол | 31 июля 2024, 22:54 49
Победа и во втором матче. Динамо спокойно разгромило Партизан
Победа и во втором матче. Динамо спокойно разгромило Партизан

Голы Ярмоленко, Ваната и Караваева помогли киевлянам уверенно выйти в следующий раунд ЛЧ

ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25
Футбол | 31 июля 2024, 22:20 2
ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25
ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25

Максим Дячук всем телом приземлился на руку и получил повреждение в игре с Партизаном

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 31.07.2024, 08:45
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
Олимпийские игры | 31.07.2024, 17:05
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
Олимпийские игры | 31.07.2024, 21:01
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
30.07.2024, 20:54 8
Футбол
ФОТО. Аргентинская легенда и Беллингем встретились в ресторане
ФОТО. Аргентинская легенда и Беллингем встретились в ресторане
30.07.2024, 13:47 3
Футбол
Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024
Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024
30.07.2024, 21:49 21
Олимпийские игры
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
30.07.2024, 01:20
Олимпийские игры
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
30.07.2024, 21:45
Олимпийские игры
Кто выиграл золото? Завершен командный турнир шпажисток на ОИ в фехтовании
Кто выиграл золото? Завершен командный турнир шпажисток на ОИ в фехтовании
30.07.2024, 23:09 1
Олимпийские игры
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
31.07.2024, 09:53 4
Бокс
Партизан – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Партизан – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
31.07.2024, 19:00 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем