Кто опередил Мбаппе? Обнародован рейтинг лучших вингеров 2024 года
Лучшим правым вингером признан Фил Фоден, а левым – Винисиус Жуниор
Известный британский портал Score 90 обнародовал рейтинг лучших вингеров мира в 2024 году.
Лучшим левым вингером мира был признан бразилец Винисиус Жуниор из «Реала». За ним разместился звездный француз Килиан Мбаппе, который недавно присоединился к сливочным, и триумфатор Евро-2024 испанец Нико Уильямс из «Атлетико» Бильбао.
Первое место в рейтинге лучших правых вингеров занял игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден, второй – Букайо Сака из «Арсенала», а третий – бразилец Родриго из «Реала».
Ранее Score 90 обнародовал рейтинг лучших вратарей мира в 2024 году.
Рейтинг лучших левых вингеров мира по версии Score 90 в 2024 году
Рейтинг лучших правых вингеров мира по версии Score 90 в 2024 году
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