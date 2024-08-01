Кто опередил Мбаппе? Обнародован рейтинг лучших вингеров 2024 года

Известный британский портал Score 90 обнародовал рейтинг лучших вингеров мира в 2024 году.

Лучшим левым вингером мира был признан бразилец Винисиус Жуниор из «Реала». За ним разместился звездный француз Килиан Мбаппе, который недавно присоединился к сливочным, и триумфатор Евро-2024 испанец Нико Уильямс из «Атлетико» Бильбао.

Первое место в рейтинге лучших правых вингеров занял игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден, второй – Букайо Сака из «Арсенала», а третий – бразилец Родриго из «Реала».

Ранее Score 90 обнародовал рейтинг лучших вратарей мира в 2024 году.

Рейтинг лучших левых вингеров мира по версии Score 90 в 2024 году

Рейтинг лучших правых вингеров мира по версии Score 90 в 2024 году