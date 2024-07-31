Вундеркинд МЮ перебрался в Грецию. Будет играть за клуб Кендзеры и Луческу
ПАОК подписал Шолу Шортайра
Греческий ПАОК объявил о переходе 20-летнего атакующего хавбека «Манчестер Юнайтед» Шолы Шортайра, которого ранее считали одним из главных вундеркиндов «красных дьяволов».
С греческим клубом Шортайр подписал контракт сроком до 30 июня 2028 года.
По информации Transfermarkt, в ПАОК английский футболист перебрался на правах свободного агента.
На счету Шортайра 5 матчей за первую команду «Манчестер Юнайтед» в официальных турнирах.
Напомним, цвета ПАОКа ныне защищает экс-фулбек «Динамо» Томаш Кендзера, а главным тренером команды является Разван Луческу – бывшего наставника «Шахтера» и «Динамо» Мирчи Луческу.
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