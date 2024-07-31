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Греция
31 июля 2024, 12:06 | Обновлено 31 июля 2024, 12:26
1202
0

Вундеркинд МЮ перебрался в Грецию. Будет играть за клуб Кендзеры и Луческу

ПАОК подписал Шолу Шортайра

31 июля 2024, 12:06 | Обновлено 31 июля 2024, 12:26
1202
0
Вундеркинд МЮ перебрался в Грецию. Будет играть за клуб Кендзеры и Луческу
paokfc.gr

Греческий ПАОК объявил о переходе 20-летнего атакующего хавбека «Манчестер Юнайтед» Шолы Шортайра, которого ранее считали одним из главных вундеркиндов «красных дьяволов».

С греческим клубом Шортайр подписал контракт сроком до 30 июня 2028 года.

По информации Transfermarkt, в ПАОК английский футболист перебрался на правах свободного агента.

На счету Шортайра 5 матчей за первую команду «Манчестер Юнайтед» в официальных турнирах.

Напомним, цвета ПАОКа ныне защищает экс-фулбек «Динамо» Томаш Кендзера, а главным тренером команды является Разван Луческу – бывшего наставника «Шахтера» и «Динамо» Мирчи Луческу.

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Алексей Сливченко Источник: ФК ПАОК
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