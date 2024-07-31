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Теннис
31 июля 2024, 10:38 |
600
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СВИТОЛИНА: «Я рада тому, что нахожусь в хорошей форме»

Украинская теннисистка прокомментировала поражение Барборе Крейчиковой в 1/8 финала Олимпийских игр

31 июля 2024, 10:38 |
600
0
СВИТОЛИНА: «Я рада тому, что нахожусь в хорошей форме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение Барборе Крейчиковой в 1/8 финала Олимпийских игр 2024 в Париже:

«Чего не хватило в матче против Крейчиковой? Она начала играть лучше. Она – игрок топ-10, очень хорошо играет в последнее время. Был очень равный матч, а также жара. Очень сложный матч. Не смогла до конца сыграть, как хотела бы. Очень обидно.

Дальнейшие планы? Буду играть турнир в Торонто на следующей неделе. Цинциннати, Монтеррей, Нью-Йорк – у нас дальше идут крупные турниры. Нет времени расстраиваться, надо переходить на другое покрытие, работать и идти дальше. Очень важно, чтобы здоровье держалось, чтобы я могла набирать форму. И я рада тому, что нахожусь в хорошей форме. Очень важно, чтобы все мои травмы держались как можно дальше от меня, и я чувствовала себя хорошо на корте.

Кто будет моим тренером? Я еще веду переговоры с несколькими тренерами. Я выступала и не хотела заниматься этим вопросом. Будет ли это Ольга Савчук? Она всегда рядом и помогает, очень рада тому, что меня всегда поддерживает, и я рада её видеть. Что с главным тренером – это мы решим в ближайшие несколько дней.

Олимпиада в Лос-Анджелесе? Не знаю. Если моё тело будет долго держаться. Посмотрим, как будет. Я надеюсь».

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Элина Свитолина Олимпийские игры 2024 Барбора Крейчикова теннис на Олимпиаде
Алексей Тиньков Источник: Суспильне Спорт
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