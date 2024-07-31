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  4. ВИДЕО. Довбик и партнеры здорово погоняли тренера Жироны
Испания
31 июля 2024, 09:35 | Обновлено 31 июля 2024, 09:39
685
2

ВИДЕО. Довбик и партнеры здорово погоняли тренера Жироны

Мичел оказался главным действующим лицом специального упражнения

31 июля 2024, 09:35 | Обновлено 31 июля 2024, 09:39
685
2
ВИДЕО. Довбик и партнеры здорово погоняли тренера Жироны
ФК Жирона. Артем Довбик (крайний справа)

Испанская «Жирона» продолжает подготовку к новому сезону, в котором каталонцы, как известно, будут играть не только в национальных турнирах, а и группе Лиги чемпионов.

Пресс-служба клуба поделилась видео с тренировки команды в рамках предсезонного сбора. Достоянием общественности стало то, как украинец Артем Довбик и его партнеры с азартом гоняют главного тренера команды Мичела, выполняя специальное игровое упражнение.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик станет игроком «Ромы» и известен главный инициатор его перехода.

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Источник: Довбик станет игроком Ромы. Известен главный инициатор перехода
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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига Артем Довбик чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 2
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Максим Колісник
Мені здається що перехід в Рому буде великою помилкою. Де Россі не той тренер з яким будуть високі результати
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0
Xvalenok03
Если довбик в этом участвует, то высока вероятность, что он никуда не уйдет.
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