ВИДЕО. Довбик и партнеры здорово погоняли тренера Жироны
Мичел оказался главным действующим лицом специального упражнения
Испанская «Жирона» продолжает подготовку к новому сезону, в котором каталонцы, как известно, будут играть не только в национальных турнирах, а и группе Лиги чемпионов.
Пресс-служба клуба поделилась видео с тренировки команды в рамках предсезонного сбора. Достоянием общественности стало то, как украинец Артем Довбик и его партнеры с азартом гоняют главного тренера команды Мичела, выполняя специальное игровое упражнение.
Напомним, ранее сообщалось, что Довбик станет игроком «Ромы» и известен главный инициатор его перехода.
El míster suant de valent 😅 pic.twitter.com/eUfY5VevYx— Girona FC (@GironaFC) July 30, 2024
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