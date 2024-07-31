ВИДЕО. Довбик и партнеры здорово погоняли тренера Жироны

Испанская «Жирона» продолжает подготовку к новому сезону, в котором каталонцы, как известно, будут играть не только в национальных турнирах, а и группе Лиги чемпионов.

Пресс-служба клуба поделилась видео с тренировки команды в рамках предсезонного сбора. Достоянием общественности стало то, как украинец Артем Довбик и его партнеры с азартом гоняют главного тренера команды Мичела, выполняя специальное игровое упражнение.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик станет игроком «Ромы» и известен главный инициатор его перехода.