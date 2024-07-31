Артета пристроил еще одного ненужного ему в Арсенале игрока
Новый вызов принял Мохамед Эль-Нени
Полузащитник сборной Египта Мохамед Эль-Нени перешел из лондонского «Арсенала» в клуб «Аль-Джазира».
Клуб из Абу-Даби официально уведомил о подписании контракта с 32-летним африканцем.
Как известно, «Арсенал» купил Эль-Нени в 2016 году у швейцарского «Базеля» за 12,5 млн евро.
Хавбек провел за «канониров» в общей сложности 161 матч, забил 6 голов, сделал 10 ассистов. В предыдущем сезоне-2023/2024 на счете Эль-Нени 6 матчей, в которых он сыграл в общей сложности 96 минут.
Ранее Микель Артета оценил подписание многомиллионного конкурента Александра Зинченко – итальянца Риккардо Калафьори.
كل ما تريد معرفته عن نجمنا الجديد محمد النني 🤝#نادي_الجزيرة pic.twitter.com/1vRq49VGeA— نادي الجزيرة (@aljazirafc) July 30, 2024
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