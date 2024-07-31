Артета пристроил еще одного ненужного ему в Арсенале игрока

Полузащитник сборной Египта Мохамед Эль-Нени перешел из лондонского «Арсенала» в клуб «Аль-Джазира».

Клуб из Абу-Даби официально уведомил о подписании контракта с 32-летним африканцем.

Как известно, «Арсенал» купил Эль-Нени в 2016 году у швейцарского «Базеля» за 12,5 млн евро.

Хавбек провел за «канониров» в общей сложности 161 матч, забил 6 голов, сделал 10 ассистов. В предыдущем сезоне-2023/2024 на счете Эль-Нени 6 матчей, в которых он сыграл в общей сложности 96 минут.

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