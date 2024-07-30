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Англия
30 июля 2024, 10:52 | Обновлено 30 июля 2024, 10:56
825
2

Артета оценил подписание многомиллионного конкурента Зинченко

Наставник «Арсенала» – об итальянце Риккардо Калафьори

30 июля 2024, 10:52 | Обновлено 30 июля 2024, 10:56
825
2
Артета оценил подписание многомиллионного конкурента Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказал мнение о подписании защитника сборной Италии Риккардо Калафьори, который может действовать как на позициях в центре обороны, так и на левом фланге защиты, где у «канониров» ранее действовал украинец Александр Зинченко.

«Риккардо – большая личность и характер. Он обладает навыками, которые сделают нас сильнее. Он показал большой прогресс в последних сезонах, выступая за «Болонью» и сборную Италии», – заявил Артета.

Как известно, «Арсенал» подписал Калафьори 29 июля, заплатив за него «Болоньи» 42 млн фунтов. Итальянец поставил свою подпись под договором до лета 2029 года.

За «Болонью» 22-летний Риккардо Калафьори играл с августа 2023 года.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Арсенал Лондон
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Андрій Шевченко
Седану час назад у всрату уфу....він же зараз сам собі агент, разом з Шевченко і ще одним селом з УАФ 
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kadaad
Теперь Зине светит вечная скамейка, если не продадут куда-нибудь в Турцию.
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