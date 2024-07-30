Артета оценил подписание многомиллионного конкурента Зинченко
Наставник «Арсенала» – об итальянце Риккардо Калафьори
Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказал мнение о подписании защитника сборной Италии Риккардо Калафьори, который может действовать как на позициях в центре обороны, так и на левом фланге защиты, где у «канониров» ранее действовал украинец Александр Зинченко.
«Риккардо – большая личность и характер. Он обладает навыками, которые сделают нас сильнее. Он показал большой прогресс в последних сезонах, выступая за «Болонью» и сборную Италии», – заявил Артета.
Как известно, «Арсенал» подписал Калафьори 29 июля, заплатив за него «Болоньи» 42 млн фунтов. Итальянец поставил свою подпись под договором до лета 2029 года.
За «Болонью» 22-летний Риккардо Калафьори играл с августа 2023 года.
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