Сваток не понадобился. Американский Остин вышел в плей-офф Кубка лиг

Американский клуб «Остин» провел второй матч в групповом турнире розыгрыша Кубка лиг, в котором принимают участие клубы из США и Мексики.

«Остину» противостоял мексиканский «Монтеррей». Игра завершилась победой американцев со счетом 2:0.

Украинский защитник «Остина» Александр Сваток, который, как известно, не так давно влился в ряды команды, провел весь поединок на скамейке запасных. Также было, к слову, и в первой игре «Остина» в Кубке лиг против «УНАМ Пумас» из Мехико (3:2).

«Остин» с двумя победами стал победителем своей группы и завоевал путевку в плей-офф турнира.

Кубок лиг. Группа 1

Монтеррей Мексика – Остин США – 0:2

Голы: Обриан, 61, Даниэль Перейра, 79.