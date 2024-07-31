Сваток не понадобился. Американский Остин вышел в плей-офф Кубка лиг
Украинец провел в запасе матч своей новой команды в группе турнира
Американский клуб «Остин» провел второй матч в групповом турнире розыгрыша Кубка лиг, в котором принимают участие клубы из США и Мексики.
«Остину» противостоял мексиканский «Монтеррей». Игра завершилась победой американцев со счетом 2:0.
Украинский защитник «Остина» Александр Сваток, который, как известно, не так давно влился в ряды команды, провел весь поединок на скамейке запасных. Также было, к слову, и в первой игре «Остина» в Кубке лиг против «УНАМ Пумас» из Мехико (3:2).
«Остин» с двумя победами стал победителем своей группы и завоевал путевку в плей-офф турнира.
Кубок лиг. Группа 1
Монтеррей Мексика – Остин США – 0:2
Голы: Обриан, 61, Даниэль Перейра, 79.
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