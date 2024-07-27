Справились без Сватка. Остин стартовал в Кубке лиг

Американский клуб «Остин» взял старт в розыгрыше Кубка лиг, в котором принимают участие клубы из США и Мексики.

В первом матче групповой стадии турнира «Остин» выяснил отношения с клубом «УНАМ Пумас» из Мехико.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев, которые с 34-й минуты играли в меньшинстве.

Украинский защитник «Остина» Александр Сваток, который, как известно, не так давно влился в ряды команды, провел весь поединок на скамейке запасных.

Заметим, что помимо «Остина» и «УНАМ Пумас» в группе 1 Кубка лиг также выступает мексиканская команда «Монтеррей». Именно с ней клуб Сватка встретится в следующем матче 1 августа.

Кубок лиг. 1-й тур

УНАМ Пумас Мексика – Остин США – 2:3

Голы: Авила, 45+5, Г.Мартинес, 72 – Ринг, 8, Зардес, 45, Дриусси, 55.

На 90+4 Г.Мартинес не реализовал пенальти.

Удален Букари, 34 (Остин).

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