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Major League Soccer
27 июля 2024, 08:30 | Обновлено 27 июля 2024, 08:40
257
0

Справились без Сватка. Остин стартовал в Кубке лиг

Команда украинского защитника провела первый матч в группе

27 июля 2024, 08:30 | Обновлено 27 июля 2024, 08:40
257
0
Справились без Сватка. Остин стартовал в Кубке лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

Американский клуб «Остин» взял старт в розыгрыше Кубка лиг, в котором принимают участие клубы из США и Мексики.

В первом матче групповой стадии турнира «Остин» выяснил отношения с клубом «УНАМ Пумас» из Мехико.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев, которые с 34-й минуты играли в меньшинстве.

Украинский защитник «Остина» Александр Сваток, который, как известно, не так давно влился в ряды команды, провел весь поединок на скамейке запасных.

Заметим, что помимо «Остина» и «УНАМ Пумас» в группе 1 Кубка лиг также выступает мексиканская команда «Монтеррей». Именно с ней клуб Сватка встретится в следующем матче 1 августа.

Кубок лиг. 1-й тур

УНАМ Пумас Мексика – Остин США – 2:3

Голы: Авила, 45+5, Г.Мартинес, 72 – Ринг, 8, Зардес, 45, Дриусси, 55.

На 90+4 Г.Мартинес не реализовал пенальти.

Удален Букари, 34 (Остин).

Положение в группе

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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