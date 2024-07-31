ОФИЦИАЛЬНО. У Челси новый голкипер. Известна сумма трансфера
«Пенсионеры» заключили контракт с Филипом Йоргенсеном
Лондонский «Челси» уведомил о трансфере голкипера сборной Дании Филипа Йоргенсена из испанского клуба «Вильярреал».
Сообщается, что контракт «синих» с 22-летним вратарем рассчитан до июля 2031 года. Игрок присоединится к «Челси» во время американского тура.
Сумма трансфера датчанина не разглашается, но, согласно неофициальным данным, лондонцы заплатят «Вильярреалу» 24,5 млн евро.
Филип Йоргенсен защищал цвета «Вильярреала» с января 2023 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Йоргенсен может стать конкурентом Андрея Лунина в мадридском «Реале».
Filip Jorgensen, our new Blue! 💙🇩🇰 pic.twitter.com/QBrqBmfdnK— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2024
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