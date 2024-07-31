ОФИЦИАЛЬНО. У Челси новый голкипер. Известна сумма трансфера

Лондонский «Челси» уведомил о трансфере голкипера сборной Дании Филипа Йоргенсена из испанского клуба «Вильярреал».

Сообщается, что контракт «синих» с 22-летним вратарем рассчитан до июля 2031 года. Игрок присоединится к «Челси» во время американского тура.

Сумма трансфера датчанина не разглашается, но, согласно неофициальным данным, лондонцы заплатят «Вильярреалу» 24,5 млн евро.

Филип Йоргенсен защищал цвета «Вильярреала» с января 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Йоргенсен может стать конкурентом Андрея Лунина в мадридском «Реале».