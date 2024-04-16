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  4. Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Испания
16 апреля 2024, 10:16 |
999
2

Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте

Филипп Йоргенсен может перейти в «королевский клуб»

16 апреля 2024, 10:16 |
999
2
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Йоргенсен

Мадридский «Реал» может приобрести вратаря в следующее трансферное окно.

«Королевский клуб» заинтересован в трансфере 21-летнего шведского вратаря «Вильярреала» Филиппа Йоргенсена. Руководство «Реала» видит в Йоргенсене потенциального конкурента Андрея Лунина за место в старте, когда Тибо Куртуа покинет клуб. Кроме «Реала» к шведу проявляют интерес ряд других именитых клубов – «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити».

В этом сезоне Йоргенсен провел 31 матч, пропустил 54 гола и четыре раза сохранил ворота на замке. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».

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Вильярреал Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Realmadridexclusivo
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Комментарии 2
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potemkin78
команда занимает 9 место а голов пропустила на уровне 19-20 места. так себе статы
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0
Ivan Grumeza
31 матч и только в 4 не пропустил - ну такое
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