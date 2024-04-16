Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте

Мадридский «Реал» может приобрести вратаря в следующее трансферное окно.

«Королевский клуб» заинтересован в трансфере 21-летнего шведского вратаря «Вильярреала» Филиппа Йоргенсена. Руководство «Реала» видит в Йоргенсене потенциального конкурента Андрея Лунина за место в старте, когда Тибо Куртуа покинет клуб. Кроме «Реала» к шведу проявляют интерес ряд других именитых клубов – «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити».

В этом сезоне Йоргенсен провел 31 матч, пропустил 54 гола и четыре раза сохранил ворота на замке. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».