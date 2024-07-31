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  4. Олександрия подпишет трех игроков юношеской сборной. Они играли за Днепр-1
Украина. Премьер лига
31 июля 2024, 06:37 | Обновлено 31 июля 2024, 06:43
339
0

Олександрия подпишет трех игроков юношеской сборной. Они играли за Днепр-1

Даниил Хан, Илья Баденко и Али Халилов усилят «Александрию-2»

31 июля 2024, 06:37 | Обновлено 31 июля 2024, 06:43
339
0
Олександрия подпишет трех игроков юношеской сборной. Они играли за Днепр-1
ФК Александрия

Клуб УПЛ «Александрия» подпишет трех игроков, выступающих за украинские юниорские национальные команды.

Это полузащитники Даниил Хан, Илья Баденко и Али Халилов, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Они раньше были на контрактах у «Днепра-1» и выступали на молодежном уровне.

На игроков возлагаются как усиление «Александрии-2», заявленной на участие во Второй лиге.

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Александрия Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы Даниил Хан Александрия-2
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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