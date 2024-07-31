Олександрия подпишет трех игроков юношеской сборной. Они играли за Днепр-1

Клуб УПЛ «Александрия» подпишет трех игроков, выступающих за украинские юниорские национальные команды.

Это полузащитники Даниил Хан, Илья Баденко и Али Халилов, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Они раньше были на контрактах у «Днепра-1» и выступали на молодежном уровне.

На игроков возлагаются как усиление «Александрии-2», заявленной на участие во Второй лиге.