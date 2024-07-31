Украина. Премьер лига31 июля 2024, 06:37 | Обновлено 31 июля 2024, 06:43
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Олександрия подпишет трех игроков юношеской сборной. Они играли за Днепр-1
Даниил Хан, Илья Баденко и Али Халилов усилят «Александрию-2»
31 июля 2024, 06:37 | Обновлено 31 июля 2024, 06:43
339
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Клуб УПЛ «Александрия» подпишет трех игроков, выступающих за украинские юниорские национальные команды.
Это полузащитники Даниил Хан, Илья Баденко и Али Халилов, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.
Они раньше были на контрактах у «Днепра-1» и выступали на молодежном уровне.
На игроков возлагаются как усиление «Александрии-2», заявленной на участие во Второй лиге.
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