Украина. Премьер лига30 июля 2024, 07:23 | Обновлено 30 июля 2024, 07:42
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Неудачный просмотр. Динамо не подошел экс-вингер Днепра-1
Даниил Хан не станет игроком киевского клуба и уйдет в Александрию
30 июля 2024, 07:23 | Обновлено 30 июля 2024, 07:42
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Полузащитник Даниил Хан после просмотра в Динамо не остался в киевском клубе, сообщает ТаТоТаке.
Скорее всего, 18-летний экс-игрок Днепра-1 продолжит карьеру в Александрии.
Ожидается, что большую часть игрового времени Хан получит во второй команде клуба – Александрия-2, которая выступит во Второй лиге.
В прошлом сезоне Даниил Хан выступал за юношеский состав Днепра-1 – сыграл 27 матчей и забил 2 гола в чемпионате Украины U-19.
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