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Украина. Премьер лига
30 июля 2024, 07:23 | Обновлено 30 июля 2024, 07:42
952
0

Неудачный просмотр. Динамо не подошел экс-вингер Днепра-1

Даниил Хан не станет игроком киевского клуба и уйдет в Александрию

30 июля 2024, 07:23 | Обновлено 30 июля 2024, 07:42
952
0
Неудачный просмотр. Динамо не подошел экс-вингер Днепра-1
ФК Динамо. Даниил Хан

Полузащитник Даниил Хан после просмотра в Динамо не остался в киевском клубе, сообщает ТаТоТаке.

Скорее всего, 18-летний экс-игрок Днепра-1 продолжит карьеру в Александрии.

Ожидается, что большую часть игрового времени Хан получит во второй команде клуба – Александрия-2, которая выступит во Второй лиге.

В прошлом сезоне Даниил Хан выступал за юношеский состав Днепра-1 – сыграл 27 матчей и забил 2 гола в чемпионате Украины U-19.

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Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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