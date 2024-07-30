Неудачный просмотр. Динамо не подошел экс-вингер Днепра-1

Полузащитник Даниил Хан после просмотра в Динамо не остался в киевском клубе, сообщает ТаТоТаке.

Скорее всего, 18-летний экс-игрок Днепра-1 продолжит карьеру в Александрии.

Ожидается, что большую часть игрового времени Хан получит во второй команде клуба – Александрия-2, которая выступит во Второй лиге.

В прошлом сезоне Даниил Хан выступал за юношеский состав Днепра-1 – сыграл 27 матчей и забил 2 гола в чемпионате Украины U-19.