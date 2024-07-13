Источник: Динамо хочет подписать вингера Днепра-1, переговоры идут тяжело

По информации ТаТоТаке, «Динамо» в скором времени подпишет хавбека Даниила Хана и вингера Дениса Жданова, которые согласились перейти в киевскую команду из «Днепра-1».

А вот по Рамику Гаджиеву идут сложные переговоры как с клубом, так и с игроком. «Днепр-1» не хочет терять перспективного игрока за небольшие деньги, несмотря на то, что контракт 18-летнего футболиста истекает уже через год.

Как ранее сообщал Sport.ua, Гаджиев хотел бы перейти в команду, где будет играть в УПЛ, а не в составе U-19.

Киевляне летом уже оформили подписания экс-игроков «Днепра-1» Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского.