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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 21:48 | Обновлено 13 июля 2024, 21:49
1422
0

Источник: Динамо хочет подписать вингера Днепра-1, переговоры идут тяжело

Хан и Жданов готовы перейти, Гаджиев пока нет

13 июля 2024, 21:48 | Обновлено 13 июля 2024, 21:49
1422
0
Источник: Динамо хочет подписать вингера Днепра-1, переговоры идут тяжело
СК Днепр-1. Рамик Гаджиев (слева)

По информации ТаТоТаке, «Динамо» в скором времени подпишет хавбека Даниила Хана и вингера Дениса Жданова, которые согласились перейти в киевскую команду из «Днепра-1».

А вот по Рамику Гаджиеву идут сложные переговоры как с клубом, так и с игроком. «Днепр-1» не хочет терять перспективного игрока за небольшие деньги, несмотря на то, что контракт 18-летнего футболиста истекает уже через год.

Как ранее сообщал Sport.ua, Гаджиев хотел бы перейти в команду, где будет играть в УПЛ, а не в составе U-19.

Киевляне летом уже оформили подписания экс-игроков «Днепра-1» Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского.

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Динамо Киев Днепр-1 Рамик Гаджиев Денис Жданов Даниил Хан трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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