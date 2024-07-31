31 июля на «Градский» пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Борац Баня-Лука встретится с ПАОК. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Борац Баня-Лука

Команда через два года будет отмечать столетний юбилей. И даже брала в конце 80-х кубок еще единой Югославии. Но чемпионские титулы пришли только в последнее время - в прошлом сезоне красно-синие взяли первое место в Боснии и Герцеговины в третий раз. Понятно, что результаты на международной арене скромны, и, что любопытно, при хорошей домашней статистике очень часто уступали первому же противнику. В 2023-м году боснийцы дважды проиграли венской Аустрии в Лиге конференций. Этим летом начали с того, что вырвали дома победу над Эгнатией за счет гола на 6-й добавленной минуте. Но в Албании упустили ничью в концовке, пройдя противника только за счет удачной серии пенальти. В Греции команда проиграла, но минимально, сохранив шансы на общий успех - но дома нужно выигрывать.

Ставки на матч Борац Баня-Лука – ПАОК

ПАОК

Клуб котируется намного выше своего соперника. Но и конкуренция в Греции выше, так что в прошлом сезоне двуглавые орлы Севера смогли прервать пятилетнее ожидание и поднялись снова на первое место. Это позволило заодно и в Лигу чемпионов вернуться. Проблемой для Развана Луческу и его подопечных могло стать то, что если соперник из Боснии получал определенный опыт официальных битв после летних каникул, то греки проводили на прошлой неделе первый официальный матч после середины мая - впрочем, на сборах представители Салоник получили нагрузку через игры против Хиберниана, Генка, Рояль Юниона и Витесса. В итоге на прошлой неделе дома начали полноценный сезон, трижды выходя вперед в счете, и в итоге все-таки выиграв у неуступчивого соперника.

Статистика личных встреч

Греки впервые приедут в находящуюся совсем рядом Баня-Луку.

Прогноз

GGBET не верит в хозяев, но понятно, что противостояние и дальше должно быть ярким и не лишенным голов. Ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,64).