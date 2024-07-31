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Лига чемпионов Квалификация
Ягеллония
31.07.2024 21:30 - : -
Паневежис
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Лига чемпионов
31 июля 2024, 01:16 | Обновлено 31 июля 2024, 01:35
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0

Ягеллония – Паневежис. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

31 июля 2024, 01:16 | Обновлено 31 июля 2024, 01:35
42
0
Ягеллония – Паневежис. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

31 июля на «Городской» (Белосток) пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Ягеллония» встретится с «Паневежисом». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Ягеллония

Команда была основана еще в 1920-м году, но в Экстраклассе закрепилась только с сезона 2007/2008. В 2010-м уже были первые титулы, сначала в виде кубка, а потом - и Суперкубка Польши. А вот чемпионства пришлось подождать еще долго. Только в прошлом цикле Яга опередила всех и закончила первой в польском первенстве. И на прошлой неделе дебютировала в Лиге чемпионов - в соседней Литве. По иронии, кстати, проект был назван в честь Ягайла, изначально князя из этой страны. Что же, его память удостоили уверенной гостевой победой, открыв счет уже на 15-й минуте, забив еще дважды к исходу получаса (все на счету Хесуса Имаса, что проводит в Белостоке уже седьмой год). А окончательный счет в концовке достиг 4:0, впрочем, интрига уже и так добита.

Ставки на матч Ягеллония – Паневежис

Паневежис

Клуб удивил не тем, что разгромно проиграл в первом, даже домашнем, поединке дебютанту из Польши. Да, красно-синие - чемпион А-Лиги. Но они не просто не борются за сохранение титула - команда замыкает там турнирную таблицу с унылой статистикой, не набирая и очка в среднем за игру. Так что сюрпризом больше стало то, что в подобных условиях литовцы ухитрились преодолеть прежний раунд квалификации дебютной для себя Лиги чемпионов. Причем новичок там начал с разгромной, 3:0, победы над таким опытным соперником, как ХИК. Потом, правда, была только ничья в Финляндии, но ее с головой хватило для того, чтобы пройти в следующий раунд. Теперь же остается прибалтам попрощаться на выезде с главным еврокубком и перебираться в менее рейтинговый турнир, не забывая об острой борьбе за выживание на родине.

Статистика личных встреч

Раньше соседи не удосужились ни разу организовать товарищеские поединки.

Прогноз

GGBET ждет еще одной легкой победы поляков. Литовцы бросили играть уже дома - тут ждем, что хозяева поля выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Ягеллония
31 июля 2024 -
21:30
Паневежис
Фора Ягеллонии (-1.5) 1.61 Сделать ставку
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Ягеллония Белосток Паневежис Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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