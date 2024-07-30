Организаторы не разрешили перенести парный матч Костюк и Ястремской на ОИ

В национальном олимпийском комитете Украины прокомментировали решение Марты Костюк и Даяны Ястремской сняться с поединка 1/8 финала парного разряда ОИ-2024 против Се Шувэй / Цао Цзяи из Тайваня:

«Это решение было принято после того, как организаторы не позволили перенести парный матч с участием Марты, который должен был состояться через час после завершения почти трехчасового личного противостояния.

К слову, украинка подчеркивала, что в приоритете у нее всегда одиночный турнир», – сообщила пресс-служба НОК Украины.

Марта провела тяжелый трехсетовый поединок 3-го раунда одиночного разряда против Марии Саккари, в котором одержала победу за 3 часа. Уже завтра, 31 июля, Костюк проведет четвертьфинальное противостояние против Донны Векич.