Организаторы не разрешили перенести парный матч Костюк и Ястремской на ОИ
Марта обыграла Марию Саккари в тяжелом трехсетовом поединке и решила сняться с пары
В национальном олимпийском комитете Украины прокомментировали решение Марты Костюк и Даяны Ястремской сняться с поединка 1/8 финала парного разряда ОИ-2024 против Се Шувэй / Цао Цзяи из Тайваня:
«Это решение было принято после того, как организаторы не позволили перенести парный матч с участием Марты, который должен был состояться через час после завершения почти трехчасового личного противостояния.
К слову, украинка подчеркивала, что в приоритете у нее всегда одиночный турнир», – сообщила пресс-служба НОК Украины.
Марта провела тяжелый трехсетовый поединок 3-го раунда одиночного разряда против Марии Саккари, в котором одержала победу за 3 часа. Уже завтра, 31 июля, Костюк проведет четвертьфинальное противостояние против Донны Векич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коко Гофф проиграла Донне Векич в 1/8 финала Игр в Париже
Украинец прокомментировал поражение от Аргентины