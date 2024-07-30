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  4. Организаторы не разрешили перенести парный матч Костюк и Ястремской на ОИ
Теннис
30 июля 2024, 22:29 | Обновлено 30 июля 2024, 22:41
1558
4

Организаторы не разрешили перенести парный матч Костюк и Ястремской на ОИ

Марта обыграла Марию Саккари в тяжелом трехсетовом поединке и решила сняться с пары

30 июля 2024, 22:29 | Обновлено 30 июля 2024, 22:41
1558
4
Организаторы не разрешили перенести парный матч Костюк и Ястремской на ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В национальном олимпийском комитете Украины прокомментировали решение Марты Костюк и Даяны Ястремской сняться с поединка 1/8 финала парного разряда ОИ-2024 против Се Шувэй / Цао Цзяи из Тайваня:

«Это решение было принято после того, как организаторы не позволили перенести парный матч с участием Марты, который должен был состояться через час после завершения почти трехчасового личного противостояния.

К слову, украинка подчеркивала, что в приоритете у нее всегда одиночный турнир», – сообщила пресс-служба НОК Украины.

Марта провела тяжелый трехсетовый поединок 3-го раунда одиночного разряда против Марии Саккари, в котором одержала победу за 3 часа. Уже завтра, 31 июля, Костюк проведет четвертьфинальное противостояние против Донны Векич.

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НОК Украины Марта Костюк Даяна Ястремская Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде Се Шувэй
Даниил Агарков Источник: НОК Украины
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adidas777
Кончені жабоєди....Вам це все колись повернеться!
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+4
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Vitason
НЕУЖЕЛИ ТАК СЛОЖНО БЫЛО  ПЕРЕНЕСТИ НА ОДИН ДЕНЬ,ЧТОБЫ ЭТО ИЗМЕНИЛО В ГЛОБАЛЬНОМ ПЛАНЕ!????
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+2
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