30 июля состоялся матч 3-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23. Украинская команда проиграла 0:2 и завершила выступления на турнире, заняв третье место в группе. Выше Украины разместились Аргентина и Марокко.

Хавбек сборной Украины Максим Хлань прокомментировал матч украинской команды против Аргентины.

«Быстрый гол во втором тайме? Да, они неожиданно в контратаке забили. Мы не рассчитывали на это, но так случилось. Мы создавали очень много моментов, которые могли реализовать, и этот гол нас всколыхнул. Но это футбол – так бывает, к сожалению.

Тяжело что-то говорить, когда держались и не сдавались. Очень тяжелый график – через два дня на третий игра, – и очень тяжело было прессинговать. Мы действительно отдали все силы, создавали моменты. Но не реализовывали их, к сожалению» – сказал Хлань