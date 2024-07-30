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  4. Максим ХЛАНЬ: «На Олимпиаде тяжелый график – через два дня на третий игра»
Футбол
30 июля 2024, 22:08 |
77
0

Максим ХЛАНЬ: «На Олимпиаде тяжелый график – через два дня на третий игра»

Украинец прокомментировал поражение от Аргентины

30 июля 2024, 22:08 |
77
0
Максим ХЛАНЬ: «На Олимпиаде тяжелый график – через два дня на третий игра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

30 июля состоялся матч 3-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23. Украинская команда проиграла 0:2 и завершила выступления на турнире, заняв третье место в группе. Выше Украины разместились Аргентина и Марокко.

Хавбек сборной Украины Максим Хлань прокомментировал матч украинской команды против Аргентины.

«Быстрый гол во втором тайме? Да, они неожиданно в контратаке забили. Мы не рассчитывали на это, но так случилось. Мы создавали очень много моментов, которые могли реализовать, и этот гол нас всколыхнул. Но это футбол – так бывает, к сожалению.

Тяжело что-то говорить, когда держались и не сдавались. Очень тяжелый график – через два дня на третий игра, – и очень тяжело было прессинговать. Мы действительно отдали все силы, создавали моменты. Но не реализовывали их, к сожалению» – сказал Хлань

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Дмитро Олійник Источник: Суспильне Спорт
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