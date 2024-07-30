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  4. КОСТЮК: «Выиграла матч без подачи. Я на адреналине, готовилась к жаре»
Теннис
30 июля 2024, 20:45 | Обновлено 30 июля 2024, 21:29
1856
1

КОСТЮК: «Выиграла матч без подачи. Я на адреналине, готовилась к жаре»

Марта прокомментировала победу над Марией Саккари в 3-м раунде Олимпиады-2024

30 июля 2024, 20:45 | Обновлено 30 июля 2024, 21:29
1856
1
КОСТЮК: «Выиграла матч без подачи. Я на адреналине, готовилась к жаре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Марией Саккари в 1/8 финала Олимпийских игр 2024 в Париже:

– Я без подачи выиграла этот матч. Не знаю, как это у меня получилось, но как есть уже. Очень горжусь собой, потому что начала этот матч хорошо, но потом очень плохо. Я не верила, что могу выиграть. В плане, если бы я играла до последнего, но было очень тяжело все время выходить и проигрывать свою подачу, не имея почти шансов. Ментально это всегда сложно, особенно когда я доминирую всегда на подаче. Поэтому очень рада, что смогла переломить ход событий и завершила матч в свою пользу.

– Как вы вообще выдержали на этом солнце?

- Я не знаю. Узнаем завтра, я выдержала или нет. Сегодня я на адреналине, я готовилась еще к этой жаре. Мне, например, по ощущениям вчера было гораздо труднее, чем сегодня. Сегодня я просто очень потела, для меня это была самая большая разница из всех. Вчера, мне кажется, я, как курочка, жарилась на этом солнце.

Вчера действительно было тяжелее. Может, сегодня я была уже готова, для меня не было шоком, что я вышла на корт, что там такая жара. Но я рада, что следующие дни уже будет лучше и лучше. Надеюсь, что меня где-то еще вечером поставят и я отдохну. Ну, это так, в моих мечтах, конечно. Потому что расписание здесь делается не очень, – сказала Костюк.

В четвертьфинале Олимпиады в столице Франции Марта сыграет против Донны Векич из Хорватии.

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Марта Костюк Мария Саккари теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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C.Пеклов
Марта ти наша надія!Згадай Штутгарт-скільки топів ти тоді здолала на шляху до фіналу!Успіху тобі!
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