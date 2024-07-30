Германия30 июля 2024, 20:55 |
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«Мы старались и боролись». Хавбек Украины U-23 оценил вылет с Олимпиады
Хлань дал комментарий после поражения от Аргентины
30 июля 2024, 20:55 |
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Сборная Украины U-23 в последнем матче группового этапа олимпийского футбольного турнира проиграла Аргентине U-23 со счетом 0:2 и не сумела выйти в плей-офф.
Игру коротко оценил хавбек украинской команды Максим Хлань.
«Всегда хочется побеждать и выходить с первого места... Конечно, мы разочарованы. Давать оценку не буду, но мы старались, мы хотели и боролись до конца», – сказал Хлань.
Команда по итогам трех туров набрала 3 очка и заняла третье место.
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Але це історичне досягнення - збірна України на ОІ. Такого не було 30 років.
Тому молодці в будь-якому варіанті.
Забили голи. Виграли 1 матч. Отримали цікавий досвід.