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  4. «Мы старались и боролись». Хавбек Украины U-23 оценил вылет с Олимпиады
Германия
30 июля 2024, 20:55 |
900
1

«Мы старались и боролись». Хавбек Украины U-23 оценил вылет с Олимпиады

Хлань дал комментарий после поражения от Аргентины

30 июля 2024, 20:55 |
900
1
«Мы старались и боролись». Хавбек Украины U-23 оценил вылет с Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Сборная Украины U-23 в последнем матче группового этапа олимпийского футбольного турнира проиграла Аргентине U-23 со счетом 0:2 и не сумела выйти в плей-офф.

Игру коротко оценил хавбек украинской команды Максим Хлань.

«Всегда хочется побеждать и выходить с первого места... Конечно, мы разочарованы. Давать оценку не буду, но мы старались, мы хотели и боролись до конца», – сказал Хлань.

Команда по итогам трех туров набрала 3 очка и заняла третье место.

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Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Пристойний виступ на Олімпіаді. З Іраком треба було хоча би грати в нічию.
Але це історичне досягнення - збірна України на ОІ. Такого не було 30 років.
Тому молодці в будь-якому варіанті. 
Забили голи. Виграли 1 матч. Отримали цікавий досвід.
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