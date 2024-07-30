«Мы старались и боролись». Хавбек Украины U-23 оценил вылет с Олимпиады

Сборная Украины U-23 в последнем матче группового этапа олимпийского футбольного турнира проиграла Аргентине U-23 со счетом 0:2 и не сумела выйти в плей-офф.

Игру коротко оценил хавбек украинской команды Максим Хлань.

«Всегда хочется побеждать и выходить с первого места... Конечно, мы разочарованы. Давать оценку не буду, но мы старались, мы хотели и боролись до конца», – сказал Хлань.

Команда по итогам трех туров набрала 3 очка и заняла третье место.