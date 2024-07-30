Футбольный турнир ОИ. Испания проиграла Египту, обе сборные вышли из группы
Команды Узбекистана и Доминиканской Республики разошлись миром
30 июля проходят матчи 3-го тура футбольного турнира Олимпийских игр 2024 во Франции.
Первыми состоялись заключительные поединки группы C.
Команды Узбекистана и Доминиканской Республики разошлись миром (1:1) и выбыли из турнира
Испания проиграла Египту (1:2), и обе сборные вышли в 1/4 финала, причем испанцы только со второго места.
Олимпийские игры 2024. Футбол
Мужчины. 3-й тур, 30 июля. Группа С
16:00. Доминиканская Республика – Узбекистан – 1:1 (Париж)
Голы: Нуньес, 51 (пен) – Одилов, 58
16:00. Испания – Египет – 1:2 (Бордо)
Голы: Омородион, 90 – Адель, 40, 62
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