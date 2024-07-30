Футбольный турнир ОИ. Испания проиграла Египту, обе сборные вышли из группы

30 июля проходят матчи 3-го тура футбольного турнира Олимпийских игр 2024 во Франции.

Первыми состоялись заключительные поединки группы C.

Команды Узбекистана и Доминиканской Республики разошлись миром (1:1) и выбыли из турнира

Испания проиграла Египту (1:2), и обе сборные вышли в 1/4 финала, причем испанцы только со второго места.

Олимпийские игры 2024. Футбол

Мужчины. 3-й тур, 30 июля. Группа С

16:00. Доминиканская Республика – Узбекистан – 1:1 (Париж)

Голы: Нуньес, 51 (пен) – Одилов, 58

16:00. Испания – Египет – 1:2 (Бордо)

Голы: Омородион, 90 – Адель, 40, 62

Турнирная таблица

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