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Олимпийский футбольный турнир
Испания U23
30.07.2024 16:00 - : -
Египет U23
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30 июля 2024, 02:12 | Обновлено 30 июля 2024, 02:27
28
0

Испания U-23 – Египет U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

30 июля 2024, 02:12 | Обновлено 30 июля 2024, 02:27
28
0
Испания U-23 – Египет U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июля на «Стад де ла Божуар» пройдет матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады, в котором сборная Испании встретится со сборной Египта. Поединок начнется в 16:00 по европейскому времени.

Испания

Команда имела перед собой яркий пример, на что равняться – «взрослый» состав, что в блестящем стиле выиграл Евро-2024. И не просто пример, но и Баэну, Фермина Лопеса, что выходили на том турнире, пусть и на вторых ролях. Конечно же, Санти Дения хотел бы получить и Ламина Ямаля, Нико Уильямса, Педри, но последнего сломал Кроос, а пару вундеркиндов отпустили отдохнуть после феерии в Германии. И так «фурия роха», вице-чемпион Евро U-21 прошлогоднего образца, привезла мощный состав, а в группе имела номинально простых соперников. С узбеками было непросто, но за полчаса до финального свистка фаворит все-таки оформил победу. Потом была Доминиканская республика с Фирпо в обойме – там было проще, оформили 3-1.

Ставки на матч Испания U-23 – Египет U-23

Египет

Сборная мечтала приехать во главе с Салахом, но, конечно же, «Ливерпуль», где только появился новый менеджер, никуда Мо не отпустил, помня, как тот травмировался на зимнем КАН. Так что из звезд АПЛ прибыл эль-Ненни, не нужный «Арсеналу» настолько, что остался накануне турнира без контракта. Но все равно, «фараоны», вице-чемпионы прошлогоднего молодежного Кубка африканских наций, котировались высоко. Тем более что на жеребьевке им попался удобный квартет. Начинала команда против экзотической Доминиканской республики, и так и не забили, закончив нулевой ничьей. Потом были крепкие, по азиатским меркам, футболисты из Узбекистана – их обыграли благодаря быстрому голу и отмененному мячу в исполнении соперников.

Статистика личных встреч

В 1992-м году, на пути к олимпийскому «золоту» Барселоны хозяева обыграли соперника из северной Африки 2-0. В 2021-м сборные сыграли в первом туре и обошлись без голов вообще.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что снова выиграет «фурия роха». Но ей ничего не нужно – ждем экономии сил и/или выхода резервистов. Так что склоняемся ко ставке на «тотал меньше 2,5 голов» (коэффициент – 2,05).

Прогноз Sport.ua
Испания U23
30 июля 2024 -
16:00
Египет U23
Победа Испании 1.56 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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