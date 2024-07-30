ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продал своего защитника во Францию

Французский «Ренн» официально сообщил о подписании центрального защитника «Наполи» и сборной Норвегии Лео Эстигора. Контракт с 24-летним игроком рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Наполи» получит за своего игрока 7 миллионов евро.

Эстигор выступал за «Наполи» с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 2 гола в 32 матчах за итальянский клуб во всех турнирах.

Ранее «Наполи» продлил контракт с Майклом Фолоруншо.