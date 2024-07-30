Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продал своего защитника во Францию
Франция
30 июля 2024, 18:17 |
443
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продал своего защитника во Францию

Лео Эстигор будет выступать за «Ренн»

30 июля 2024, 18:17 |
443
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продал своего защитника во Францию
ФК Ренн. Лео Эстигор

Французский «Ренн» официально сообщил о подписании центрального защитника «Наполи» и сборной Норвегии Лео Эстигора. Контракт с 24-летним игроком рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Наполи» получит за своего игрока 7 миллионов евро.

Эстигор выступал за «Наполи» с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 2 гола в 32 матчах за итальянский клуб во всех турнирах.

Ранее «Наполи» продлил контракт с Майклом Фолоруншо.

По теме:
Известно, сколько победитель Лиги конференций заплатил за трансфер Яремчука
Довбик сообщил Жироне, в какой клуб он хочет перейти
Спортдир Ромы вылетел в Испанию закрывать сделку по Довбику
Лео Эстигор Наполи Ренн трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: ФК Ренн
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады
Олимпийские игры | 29 июля 2024, 21:04 0
Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады
Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады

Александр присутствовал на арене во время поединка Дмитрия против Теремоана Джуниора

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 30 июля 2024, 10:19 0
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

Запретили организаторы? Игроки Украины U-23 хотели напомнить о войне
Олимпийские игры | 30.07.2024, 18:08
Запретили организаторы? Игроки Украины U-23 хотели напомнить о войне
Запретили организаторы? Игроки Украины U-23 хотели напомнить о войне
Иван ШАРИЙ: «Не вижу смысла разрушать стадион Ворскла в Полтаве»
Футбол | 30.07.2024, 11:39
Иван ШАРИЙ: «Не вижу смысла разрушать стадион Ворскла в Полтаве»
Иван ШАРИЙ: «Не вижу смысла разрушать стадион Ворскла в Полтаве»
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
Бокс | 30.07.2024, 07:05
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк одолела сенсационную четвертьфиналистку Уимблдона на Олимпиаде
Костюк одолела сенсационную четвертьфиналистку Уимблдона на Олимпиаде
28.07.2024, 18:01 13
Олимпийские игры
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
29.07.2024, 06:05 2
Олимпийские игры
Назван лучший вратарь мира. Открытие Евро-2024 – на втором месте
Назван лучший вратарь мира. Открытие Евро-2024 – на втором месте
29.07.2024, 07:47 6
Футбол
Костюк объяснила, как ей удалось обыграть главную сенсацию Уимблдона-2024
Костюк объяснила, как ей удалось обыграть главную сенсацию Уимблдона-2024
28.07.2024, 19:59
Олимпийские игры
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
29.07.2024, 13:01 84
Олимпийские игры
Определен победитель Евро-2024 U19. Они выиграли и взрослый, и юниорский ЧЕ
Определен победитель Евро-2024 U19. Они выиграли и взрослый, и юниорский ЧЕ
28.07.2024, 23:00 5
Футбол
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
29.07.2024, 17:31 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил наставника после отставки Скрипника
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил наставника после отставки Скрипника
28.07.2024, 20:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем