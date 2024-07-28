ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с хавбеком сборной Италии

«Наполи» официально сообщил о продлении контракта с центральным полузащитником сборной Италии Майклом Фолоруншо. Новое соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано на пять лет – до лета 2029 года.

Фолоруншо принадлежит «Наполи» с 2019 года, однако не провел за «Партенопеи» ни одного матча. Все это время он играл в арендах – в «Бари», «Реджине», «Порденоне» и «Вероне».

Прошлый сезон, который Фолоруншо провел в «Вероне», стал для него лучшим в карьере. По его итогам Майкл был вызван в сборную Италии на Евро-2024, где принял участие в матче первого тура против Албании (победа 2:1).

Ранее «Наполи» отдал в аренду в «Эвертон» Йеспера Линдстрёма.