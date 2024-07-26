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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Миколенко арендовал хавбека Наполи
Англия
26 июля 2024, 14:27 |
304
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Миколенко арендовал хавбека Наполи

Йеспер Линдстрём продолжит карьеру в АПЛ

26 июля 2024, 14:27 |
304
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Миколенко арендовал хавбека Наполи
ФК Эвертон. Йеспер Линдстрем

«Эвертон» официально сообщил о подписании атакующего полузащитника «Наполи» Йеспера Линдстрёма. Речь идет об аренде на один год с опцией выкупа.

По информации СМИ, за аренду Линдстрёма «Эвертон» заплатит 2,5 миллиона евро. Выкуп 24-летнего датского футболиста обойдется «Ирискам» еще в 22,5 миллиона.

В «Наполи» Линдстрём перешел год назад из франкфуртского «Айнтрахта» за 30 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 на его счету 1 ассист в 29 матчах за неаполитанский клуб во всех турнирах.

Ранее «Эвертон» продал в «Астон Виллу» Амаду Онана за 50 миллионов фунтов.

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Эвертон Йеспер Линдстрем Наполи трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Эвертон
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