ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Миколенко арендовал хавбека Наполи
Йеспер Линдстрём продолжит карьеру в АПЛ
«Эвертон» официально сообщил о подписании атакующего полузащитника «Наполи» Йеспера Линдстрёма. Речь идет об аренде на один год с опцией выкупа.
По информации СМИ, за аренду Линдстрёма «Эвертон» заплатит 2,5 миллиона евро. Выкуп 24-летнего датского футболиста обойдется «Ирискам» еще в 22,5 миллиона.
В «Наполи» Линдстрём перешел год назад из франкфуртского «Айнтрахта» за 30 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 на его счету 1 ассист в 29 матчах за неаполитанский клуб во всех турнирах.
Ранее «Эвертон» продал в «Астон Виллу» Амаду Онана за 50 миллионов фунтов.
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