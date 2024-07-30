Украина. Премьер лига30 июля 2024, 17:22 | Обновлено 30 июля 2024, 17:26
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Левый Берег – Минай. Стали известны стартовые составы
Команды разыграют путевку в УПЛ
30 июля 2024, 17:22 | Обновлено 30 июля 2024, 17:26
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Сегодня, 30 июля в Ровно на стадионе Авангард состоится финал «турнира четырех» на право сыграть в УПЛ, в котором встретятся «Левый Берег» и «Минай». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Левый Берег»: Механив, Дударенко, Самар, Якымив, Соколов, Банада, Дедух, Когут, Войцеховский, Синица, Сухоручко
«Минай»: Бандура, Дворовенко, Прокопчук, Скиба, Чуев, Матюшенко, Шалфеев, Кораблин, Вакула, Дмитрук, Гуничев
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