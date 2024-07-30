Левый Берег – Минай. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 30 июля в Ровно на стадионе Авангард состоится финал «турнира четырех» на право сыграть в УПЛ, в котором встретятся «Левый Берег» и «Минай». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Левый Берег»: Механив, Дударенко, Самар, Якымив, Соколов, Банада, Дедух, Когут, Войцеховский, Синица, Сухоручко

«Минай»: Бандура, Дворовенко, Прокопчук, Скиба, Чуев, Матюшенко, Шалфеев, Кораблин, Вакула, Дмитрук, Гуничев