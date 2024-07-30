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  4. ФОТО. Миколенко презентовал новый комплект формы Эвертона
Англия
30 июля 2024, 15:58 |
171
0

ФОТО. Миколенко презентовал новый комплект формы Эвертона

«Ириски» будут играть в черно-желтом

30 июля 2024, 15:58 |
171
0
ФОТО. Миколенко презентовал новый комплект формы Эвертона
ФК Эвертон. Виталий Миколенко

«Эвертон» вместе со своим техническим спонсором, компанией «Castore», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычных для клуба черно-желтом цветах.

В презентации новой формы принял участие защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

Ранее «Эвертон» арендовал у «Наполи» хавбека Йеспера Линдстрёма.

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Эвертон игровая форма фото Виталий Миколенко
Олег Дидух Источник: ФК Эвертон
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