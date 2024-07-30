Англия30 июля 2024, 15:58 |
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ФОТО. Миколенко презентовал новый комплект формы Эвертона
«Ириски» будут играть в черно-желтом
30 июля 2024, 15:58 |
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«Эвертон» вместе со своим техническим спонсором, компанией «Castore», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычных для клуба черно-желтом цветах.
В презентации новой формы принял участие защитник сборной Украины Виталий Миколенко.
Ранее «Эвертон» арендовал у «Наполи» хавбека Йеспера Линдстрёма.
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