ФОТО. Миколенко презентовал новый комплект формы Эвертона

«Эвертон» вместе со своим техническим спонсором, компанией «Castore», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычных для клуба черно-желтом цветах.

В презентации новой формы принял участие защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

Ранее «Эвертон» арендовал у «Наполи» хавбека Йеспера Линдстрёма.