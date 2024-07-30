Известно, сколько победитель Лиги конференций заплатил за трансфер Яремчука

28-летний нападающий сборной Украины Роман Яремчук сменил клуб.

Украинский голеадор покинул бельгийский «Брюгге» и перешел в греческий гранд «Олимпиакос», который в прошлом сезоне выиграл Лигу конференций. В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за испанскую «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге».

Роман заключил контракт сроком на четыре года и будет зарабатывать 1.5 миллиона евро за сезон.

Известный портал Transfermarkt сообщил, что трансфер украинского футболиста обошелся грекам в 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне Роман Яремчук сыграл за «Валенсию» 25 матчей и забил 3 гола в Ла Лиге.