Известно, сколько победитель Лиги конференций заплатил за трансфер Яремчука
«Олимпиакосу» трансфер обошелся в 2 миллиона евро
28-летний нападающий сборной Украины Роман Яремчук сменил клуб.
Украинский голеадор покинул бельгийский «Брюгге» и перешел в греческий гранд «Олимпиакос», который в прошлом сезоне выиграл Лигу конференций. В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за испанскую «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге».
Роман заключил контракт сроком на четыре года и будет зарабатывать 1.5 миллиона евро за сезон.
Известный портал Transfermarkt сообщил, что трансфер украинского футболиста обошелся грекам в 2 миллиона евро.
В прошлом сезоне Роман Яремчук сыграл за «Валенсию» 25 матчей и забил 3 гола в Ла Лиге.
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