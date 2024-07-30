Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, сколько победитель Лиги конференций заплатил за трансфер Яремчука
Бельгия
30 июля 2024, 19:07 | Обновлено 30 июля 2024, 20:21
2911
1

Известно, сколько победитель Лиги конференций заплатил за трансфер Яремчука

«Олимпиакосу» трансфер обошелся в 2 миллиона евро

30 июля 2024, 19:07 | Обновлено 30 июля 2024, 20:21
2911
1
Известно, сколько победитель Лиги конференций заплатил за трансфер Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

28-летний нападающий сборной Украины Роман Яремчук сменил клуб.

Украинский голеадор покинул бельгийский «Брюгге» и перешел в греческий гранд «Олимпиакос», который в прошлом сезоне выиграл Лигу конференций. В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за испанскую «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге».

Роман заключил контракт сроком на четыре года и будет зарабатывать 1.5 миллиона евро за сезон.

Известный портал Transfermarkt сообщил, что трансфер украинского футболиста обошелся грекам в 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне Роман Яремчук сыграл за «Валенсию» 25 матчей и забил 3 гола в Ла Лиге.

По теме:
С Довбиком не сложилось. Клуб АПЛ нацелен на форварда сборной Германии
ВИДЕО. Яремчук показался в форме своей новой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продал своего защитника во Францию
Брюгге трансферы Олимпиакос Пирей Валенсия Роман Яремчук трансферы Ла Лиги Transfermarkt финансы
Дмитро Олійник Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левый Берег – Минай – 3:0. Киевляне вышли в УПЛ! Видео голов, обзор матча
Футбол | 30 июля 2024, 20:07 0
Левый Берег – Минай – 3:0. Киевляне вышли в УПЛ! Видео голов, обзор матча
Левый Берег – Минай – 3:0. Киевляне вышли в УПЛ! Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча за путевку в УПЛ

Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
Бокс | 30 июля 2024, 08:31 1
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика

Энтони рад, что Тайсон не стал абсолютным чемпионом

Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
Бокс | 30.07.2024, 07:05
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
Без медали. Украина завершила финал в спортивной гимнастике на Олимпиаде
Олимпийские игры | 29.07.2024, 21:11
Без медали. Украина завершила финал в спортивной гимнастике на Олимпиаде
Без медали. Украина завершила финал в спортивной гимнастике на Олимпиаде
Украина U-23 – Аргентина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 30.07.2024, 16:10
Украина U-23 – Аргентина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Украина U-23 – Аргентина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
ох и попал Брюгге на бабло
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданно! Форвард сборной Украины станет игроком победителя еврокубка
Неожиданно! Форвард сборной Украины станет игроком победителя еврокубка
28.07.2024, 21:15 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил наставника после отставки Скрипника
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил наставника после отставки Скрипника
28.07.2024, 20:15
Футбол
Назван лучший вратарь мира. Открытие Евро-2024 – на втором месте
Назван лучший вратарь мира. Открытие Евро-2024 – на втором месте
29.07.2024, 07:47 6
Футбол
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
29.07.2024, 07:05 2
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
30.07.2024, 05:19
Футбол
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
30.07.2024, 01:20
Олимпийские игры
Свитолина переиграла 6-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Олимпиады-2024
Свитолина переиграла 6-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Олимпиады-2024
30.07.2024, 00:12 26
Олимпийские игры
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
29.07.2024, 06:05 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем