Роман ЯРЕМЧУК: «Надеюсь, Олимпиакос – правильный выбор в моей карьере»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал свой переход в «Олимпиакос»:

«Я очень рад быть здесь. «Олимпиакос» — большой клуб, который знают во всей Европе. Это замечательный проект с прекрасным техническим персоналом, тренерами. Надеюсь, это правильный выбор в моей карьере. У меня хорошие ощущения.

Знаю, что это крупнейший клуб Греции, который выиграл Лигу конференций в прошлом сезоне. В «Олимпиакосе» постоянно выступают великие футболисты. В первые дни я размышлял насчет предложения, но после разговора с главным тренером, я быстро принял решение — вот сейчас я здесь.

Болельщики ждут от меня голов, титулов. Я не хочу много говорить и рассказывать, что сделаю это наверняка. Но я хочу приносить им радость и буду выкладываться на все 100%, чтобы сделать болельщиков счастливыми».