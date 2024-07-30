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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Надеюсь, Олимпиакос – правильный выбор в моей карьере»
Греция
30 июля 2024, 14:40 | Обновлено 30 июля 2024, 15:47
643
3

Роман ЯРЕМЧУК: «Надеюсь, Олимпиакос – правильный выбор в моей карьере»

Украинский форвард – о своем трансфере

30 июля 2024, 14:40 | Обновлено 30 июля 2024, 15:47
643
3
Роман ЯРЕМЧУК: «Надеюсь, Олимпиакос – правильный выбор в моей карьере»
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал свой переход в «Олимпиакос»:

«Я очень рад быть здесь. «Олимпиакос» — большой клуб, который знают во всей Европе. Это замечательный проект с прекрасным техническим персоналом, тренерами. Надеюсь, это правильный выбор в моей карьере. У меня хорошие ощущения.

Знаю, что это крупнейший клуб Греции, который выиграл Лигу конференций в прошлом сезоне. В «Олимпиакосе» постоянно выступают великие футболисты. В первые дни я размышлял насчет предложения, но после разговора с главным тренером, я быстро принял решение — вот сейчас я здесь.

Болельщики ждут от меня голов, титулов. Я не хочу много говорить и рассказывать, что сделаю это наверняка. Но я хочу приносить им радость и буду выкладываться на все 100%, чтобы сделать болельщиков счастливыми».

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Олег Дидух Источник: ФК Олимпиакос
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Serhii P.
В Трабзоні платили б на 2,5 ляма в рік замість 1,5 в Олімпіакосі, там що вибір неправильний. Що одне гімно, що інше, але вже краще більше бабла на пенсію заробити. Хіба що не любить муслімів, в цьому причина.
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0
Первый Среди Равных
"Сподіваюся". Хто ж так говорить після переходу в новий клуб? Треба казати "Олімпіакос це один з кращих клубів світу і я з самого дитинства мріяв грати тільки за Олімпіакос"
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-2
Nick.Grabowski
За останні 2 роки в Олімпіакосі змінилося ... 7 головних тренерів.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Olympiacos_F.C._managers
Це рівень. 
Десь кожні півроку в Яремчука буде можливість поговорити з новим головним тренером.
Але Яремчук теж щороку змінює собі клуб. Тому можливо - це гармонія. Який гравець, такий і клуб.
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-3
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