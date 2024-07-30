Роман ЯРЕМЧУК: «Надеюсь, Олимпиакос – правильный выбор в моей карьере»
Украинский форвард – о своем трансфере
Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал свой переход в «Олимпиакос»:
«Я очень рад быть здесь. «Олимпиакос» — большой клуб, который знают во всей Европе. Это замечательный проект с прекрасным техническим персоналом, тренерами. Надеюсь, это правильный выбор в моей карьере. У меня хорошие ощущения.
Знаю, что это крупнейший клуб Греции, который выиграл Лигу конференций в прошлом сезоне. В «Олимпиакосе» постоянно выступают великие футболисты. В первые дни я размышлял насчет предложения, но после разговора с главным тренером, я быстро принял решение — вот сейчас я здесь.
Болельщики ждут от меня голов, титулов. Я не хочу много говорить и рассказывать, что сделаю это наверняка. Но я хочу приносить им радость и буду выкладываться на все 100%, чтобы сделать болельщиков счастливыми».
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Olympiacos_F.C._managers
Це рівень.
Десь кожні півроку в Яремчука буде можливість поговорити з новим головним тренером.
Але Яремчук теж щороку змінює собі клуб. Тому можливо - це гармонія. Який гравець, такий і клуб.