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Украина. Премьер лига
30 июля 2024, 11:39 | Обновлено 30 июля 2024, 11:50
1490
1

Иван ШАРИЙ: «Не вижу смысла разрушать стадион Ворскла в Полтаве»

Легендарный полтавский футболист высказался на резонансную тему

30 июля 2024, 11:39 | Обновлено 30 июля 2024, 11:50
1490
1
Иван ШАРИЙ: «Не вижу смысла разрушать стадион Ворскла в Полтаве»
ФК Ворскла Полтава. Иван Шарий

Страсти вокруг главного спортивного сооружения Полтавы, похоже, набирают обороты.

Как уже сообщал Sport.ua, в Полтаве намерены заменить стадион. Главную спортивную арену города, которая носит название «Ворскла» и имя известного олимпийского деятеля Алексея Бутовского и вмещает 25 000 зрителей, собираются снести. На этом месте планируется построить втрое меньшее спортивное сооружение - вместимостью на 8 500.

Когда стало известно о том, что ФК «Ворскла» обратился в Полтавский городской совет с просьбой передать главную спортивную арену города с баланса Полтавской территориальной общины в собственность футбольного клуба, чтобы потом на месте нынешнего стадиона строить новый, это вызвало негативную реакцию у ветеранов полтавского футбола.

Вот что сказал прославленный нападающий «Ворсклы» Иван Шарий, который на Полтавщине признан игроком столетия.

– Недавно узнал об информации, что вместо нашего 25-тысячника, который собираются снести, намерены построить на 8 с половиной тысяч. У меня это в голове не укладывается. Полтава всегда была и остается футбольным городом. Кто только не приезжал в него – и участники соревнований под эгидой УЕФА, и соперники по финалу Кубка Украины и Суперкубка. Да и в чемпионате Украины в гости к «Ворскле» вот уже почти три десятка лет едут ведущие команды нашего футбола. Нередко на этих играх был полный стадион. Но даже когда не было аншлага, то собиралось в среднем по 15 тысяч. Вспоминается матч чемпионата сезона-1996/97 с киевским «Динамо», в котором «Ворскла» победила 4:3. Тогда наша домашняя арена была переполненной настолько, что негде было даже яблоку упасть – пришло 26 тысяч.

Предположим, что новая арена после войны будет построена. И вот мне интересно: когда «Ворскла» выйдет в еврокубковый турнир и к ней в гости приедет какой-то именитый соперник, то не приведет ли это к абсурдной ситуации, когда из 25 тысяч зрителей на трибуны смогут попасть только 8 с половиной тысяч? А что делать остальным? Гулять под стадионом? Я считаю, это ненормально.

– Главным аргументом руководства полтавского клуба в пользу нового стадиона являются максимально комфортные условия для болельщиков: зоны отдыха, детские площадки, зоны гостеприимства и тому подобное.

– Честно говоря, все это меня удивляет. Тем более идея, возникшая в период войны. Знаете, этот стадион стоит еще с 1974 года, когда я дебютировал в полтавском «Колосе» на профессиональном уровне. Тогда как раз проводилась его масштабная реконструкция, в связи с чем свои домашние матчи наша команда вынуждена была играть в Решетиловке. С тех пор спортивная арена еще несколько раз обновлялась, причем был заменен газон, установлена система электроподогрева поля и современное табло. Уверен, что наш стадион будет еще стоять сто лет. Если с ним что-то делать - так это разве что косметический ремонт. Поэтому не понимаю смысла в том, чтобы разрушать. Ведь ломать – это не строить. Снести стадион «Ворскла» - и что там будет? Чтобы не получилось так, что реконструкция, как у нас обычно случается, не закончилась руинами. При желании «Ворскла» может построить совершенно новую арену, а на действующей смогут тренироваться воспитанники городских ДЮСШ по футболу, а после восстановления беговых дорожек и легкоатлеты. Даже не знаю, что еще сказать. Мне кажется, что руководство города все же не будет отдавать любимое многими поколениями полтавчан спортивное сооружение на баланс клуба. Здравый смысл должен взять верх и в Полтавском городском совете на это не пойдут. И так думаю не только я, но и многие футбольные люди Полтавщины.

Ранее в «Ворскле» отреагировали на слухи о желании построить новый стадион.

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Иван Шарий Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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