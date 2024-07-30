Легенда Мюллер возглавил рейтинг игроков, которые начинали в малых клубах

Легендарный экс-нападающий «Баварии» и сборной Германии Герд Мюллер занял первое место в списке, который составлен британским изданием FourFourTwo, из игроков, начинавших свою карьеру не в клубах из ведущих дивизионов.

Мюллер, к примеру, впервые заявил о себе в клубе «ТСВ 1861» пятого немецкого дивизиона.

Вторую позицию в реестре занял итальянец Роберто Баджо, а замкнул первую тройку англичанин Кевин Киган.

FourFourTwo включили в реестр 33 игрока.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo: