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Германия
30 июля 2024, 11:07 | Обновлено 30 июля 2024, 11:18
179
0

Легенда Мюллер возглавил рейтинг игроков, которые начинали в малых клубах

В реестре также есть Роберто Баджо, Роберт Левадовски и Гарет Бэйл

30 июля 2024, 11:07 | Обновлено 30 июля 2024, 11:18
179
0
Легенда Мюллер возглавил рейтинг игроков, которые начинали в малых клубах
Getty Images/Global Images Ukraine. Герд Мюллер

Легендарный экс-нападающий «Баварии» и сборной Германии Герд Мюллер занял первое место в списке, который составлен британским изданием FourFourTwo, из игроков, начинавших свою карьеру не в клубах из ведущих дивизионов.

Мюллер, к примеру, впервые заявил о себе в клубе «ТСВ 1861» пятого немецкого дивизиона.

Вторую позицию в реестре занял итальянец Роберто Баджо, а замкнул первую тройку англичанин Кевин Киган.

FourFourTwo включили в реестр 33 игрока.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo:

  • 1. Герд Мюллер – «ТСВ 1861», 5-й дивизион Германии;
  • 2. Роберто Баджо – «Виченца», 3-й дивизион Италии;
  • 3. Кевин Киган – «Сканторп Юнайтед», 4-й дивизион Англии;
  • 4. Роберт Левандовски – «Дельта», 4-й дивизион Польши;
  • 5. Алессандро Дель Пьеро – «Падова», 2-й дивизион Италии;
  • 6. Гарет Бэйл – «Саутгемптон», 2-й дивизион Англии;
  • 7. Гордон Бэнкс – «Честерфилд», 3-й дивизион Англии;
  • 8. Раймон Копа – «Анжер», 2-й дивизион Франции;
  • 9. Давид Вилья – «Спортинг» Хихон, 2-й дивизион Испании;
  • 10. Христо Стоичков – «Марица», 2-й дивизион Болгарии.
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Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
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