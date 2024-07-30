Германия30 июля 2024, 11:07 | Обновлено 30 июля 2024, 11:18
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Легенда Мюллер возглавил рейтинг игроков, которые начинали в малых клубах
В реестре также есть Роберто Баджо, Роберт Левадовски и Гарет Бэйл
30 июля 2024, 11:07 | Обновлено 30 июля 2024, 11:18
179
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Легендарный экс-нападающий «Баварии» и сборной Германии Герд Мюллер занял первое место в списке, который составлен британским изданием FourFourTwo, из игроков, начинавших свою карьеру не в клубах из ведущих дивизионов.
Мюллер, к примеру, впервые заявил о себе в клубе «ТСВ 1861» пятого немецкого дивизиона.
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Вторую позицию в реестре занял итальянец Роберто Баджо, а замкнул первую тройку англичанин Кевин Киган.
FourFourTwo включили в реестр 33 игрока.
Топ-10 рейтинга FourFourTwo:
- 1. Герд Мюллер – «ТСВ 1861», 5-й дивизион Германии;
- 2. Роберто Баджо – «Виченца», 3-й дивизион Италии;
- 3. Кевин Киган – «Сканторп Юнайтед», 4-й дивизион Англии;
- 4. Роберт Левандовски – «Дельта», 4-й дивизион Польши;
- 5. Алессандро Дель Пьеро – «Падова», 2-й дивизион Италии;
- 6. Гарет Бэйл – «Саутгемптон», 2-й дивизион Англии;
- 7. Гордон Бэнкс – «Честерфилд», 3-й дивизион Англии;
- 8. Раймон Копа – «Анжер», 2-й дивизион Франции;
- 9. Давид Вилья – «Спортинг» Хихон, 2-й дивизион Испании;
- 10. Христо Стоичков – «Марица», 2-й дивизион Болгарии.
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