Свитолина дала оценку бронзе Харлан на Олимпиаде-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№31 WTA) поделилась мнением о завоевании Ольгой Харлан бронзовой медали Олимпийских игр в личном турнире саблисток..

«Поздравляю, Оля, это очень-очень классно! Я знала, что она, к сожалению, проиграла в полуфинале. Я смотрела бой [против Сары Бальцер] в раздевалке и была очень расстроена, но я знала, что она сможет победить.

И я очень рада за нее, что она добыла первую украинскую медаль на этой Олимпиаде. Я очень рада», – рассказала Свитолина.

Напомним, в схватке за третье место Ольга Харлан выиграла у представительницы Южной Кореи Чой Себин – 15:14.

К слову, сама Свитолина в понедельник, 29 июля, обыграла Джессику Пегулу (№6 WTA) и теперь 30 июля сыграет в 1/8 финала Олимпиады-2024 против Барборы Крейчиковой (№10 WTA).