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Фехтование
30 июля 2024, 10:09 | Обновлено 30 июля 2024, 19:49
5398
0

Свитолина дала оценку бронзе Харлан на Олимпиаде-2024

Теннисистка – о медальном достижении фехтовальщицы

30 июля 2024, 10:09 | Обновлено 30 июля 2024, 19:49
5398
0
Свитолина дала оценку бронзе Харлан на Олимпиаде-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ольга Харлан

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№31 WTA) поделилась мнением о завоевании Ольгой Харлан бронзовой медали Олимпийских игр в личном турнире саблисток..

«Поздравляю, Оля, это очень-очень классно! Я знала, что она, к сожалению, проиграла в полуфинале. Я смотрела бой [против Сары Бальцер] в раздевалке и была очень расстроена, но я знала, что она сможет победить.

И я очень рада за нее, что она добыла первую украинскую медаль на этой Олимпиаде. Я очень рада», – рассказала Свитолина.

Напомним, в схватке за третье место Ольга Харлан выиграла у представительницы Южной Кореи Чой Себин – 15:14.

К слову, сама Свитолина в понедельник, 29 июля, обыграла Джессику Пегулу (№6 WTA) и теперь 30 июля сыграет в 1/8 финала Олимпиады-2024 против Барборы Крейчиковой (№10 WTA).

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Ольга Харлан Элина Свитолина Олимпийские игры 2024 фехтование сабля
Юрій Остроумов Источник: Суспильне Спорт
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