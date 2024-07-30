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Украина. Премьер лига
30 июля 2024, 09:59 |
974
0

ПОНОМАРЕНКО: «Пропустил полуфинал, неприятно. Осадок остался, сам виноват»

Нападающий «Динамо» присоединился к лагерю клуба после Евро-2024 U-19

30 июля 2024, 09:59 |
974
0
ПОНОМАРЕНКО: «Пропустил полуфинал, неприятно. Осадок остался, сам виноват»
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко присоединился к тренировочному лагерю динамовцев после выступлений за сборную Украины U-19 на Евро-2024 и прокомментировал это событие:

– Сейчас настроение хорошее, но после игры с Францией оно было не очень позитивное. Но нужно переключаться на клубные дела, забывать то, что было в прошлом, и двигаться дальше.

– Вы смотрели матч «Динамо» – «Партизан», когда находились в лагере сборной?

– Конечно, смотрел перед ужином, очень переживал за команду. Рад, что игра сложилась удачно, что мы победили.

– Игроки и тренеры «Динамо» тоже смотрели матчи юношеской сборной на Евро. Чувствовали ли поддержку?

– Да, после игр тренеры писали и приветствовали нас, поэтому мы тоже знали, что нас поддерживают.

– Не жалко ли вам, что не удалось сыграть в столь важном полуфинальном матче?

– Да, неприятно, что пропустил эту игру. Думаю, я сам в этом виноват. Осадок остался, но такова жизнь.

– В общем, можно ли считать выступление сборной Украины U-19 на чемпионате Европы положительным?

– Конечно, ведь мы выполнили свою минимальную цель, которую перед нами ставили – выйти на чемпионат мира. Конечно, хотелось бы выиграть Евро или хотя бы выйти в финал, но не удалось.

– Вы с Тарасом Михавко достаточно быстро вернулись в расположение «Динамо» и уже начали работу в общей группе. Как можете оценить ваше физическое состояние?

– Я готов и к тренировкам, и к матчам, считаю, все нормально. На следующее утро после игры с Францией сели в самолет, прилетели сюда, присоединились к команде и готовы работать.

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Матвей Пономаренко Динамо Киев сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19 учебно-тренировочные сборы
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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