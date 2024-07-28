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  4. ВИДЕО. Поздравления для Малыша. Динамо продолжает подготовку к Партизану
Украина. Премьер лига
28 июля 2024, 19:43 | Обновлено 28 июля 2024, 19:55
626
0

ВИДЕО. Поздравления для Малыша. Динамо продолжает подготовку к Партизану

Тарас Михавко и Матвей Пономаренко присоединились к команде после Евро U19

28 июля 2024, 19:43 | Обновлено 28 июля 2024, 19:55
626
0
ВИДЕО. Поздравления для Малыша. Динамо продолжает подготовку к Партизану
ФК Динамо. Навин Малыш

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к ближайшим официальным матчам сезона, в частности, к ответному матчу второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Партизана».

До конца недели бело-синие базируются в Люблине, где команда будет играть свой следующий домашний еврокубковый матч. В пятницу и субботу, 26 и 27 июля, динамовцы занимались на тренировочном поле у ​​«Арены Люблин».

К команде присоединились игроки юношеской сборной, завершившей выступление на чемпионате Европы U-19 в полуфинале – Тарас Михавко и Матвей Пономаренко. А в начале субботнего занятия поздравления с 21-летием принимал Навин Малыш, получивший от тренеров и команды символическую футболку.

Тренировка кроме стандартных игровых упражнений состояла из необычной работы – вдоль поля тренеры обустроили несколько станций с силовыми орудиями, после работы с которыми каждый игрок должен выполнить привычную для себя работу – отправить мяч в угол стандартных ворот или попасть в маленькие. Конечно, после полученной нагрузки это было уже труднее.

В воскресенье, 28 июля, киевская команда также проводит тренировки в Люблине, а в начале следующей недели отправится на матч в Белграде.

ВИДЕО. Поздравления для Малыша. Динамо продолжает подготовку к Партизану

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Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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