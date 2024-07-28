ВИДЕО. Поздравления для Малыша. Динамо продолжает подготовку к Партизану
Тарас Михавко и Матвей Пономаренко присоединились к команде после Евро U19
Киевское «Динамо» продолжает подготовку к ближайшим официальным матчам сезона, в частности, к ответному матчу второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Партизана».
До конца недели бело-синие базируются в Люблине, где команда будет играть свой следующий домашний еврокубковый матч. В пятницу и субботу, 26 и 27 июля, динамовцы занимались на тренировочном поле у «Арены Люблин».
К команде присоединились игроки юношеской сборной, завершившей выступление на чемпионате Европы U-19 в полуфинале – Тарас Михавко и Матвей Пономаренко. А в начале субботнего занятия поздравления с 21-летием принимал Навин Малыш, получивший от тренеров и команды символическую футболку.
Тренировка кроме стандартных игровых упражнений состояла из необычной работы – вдоль поля тренеры обустроили несколько станций с силовыми орудиями, после работы с которыми каждый игрок должен выполнить привычную для себя работу – отправить мяч в угол стандартных ворот или попасть в маленькие. Конечно, после полученной нагрузки это было уже труднее.
В воскресенье, 28 июля, киевская команда также проводит тренировки в Люблине, а в начале следующей недели отправится на матч в Белграде.
ВИДЕО. Поздравления для Малыша. Динамо продолжает подготовку к Партизану
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