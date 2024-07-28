Украина. Премьер лига28 июля 2024, 19:07 | Обновлено 28 июля 2024, 19:49
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ВИДЕО. Матч всех звезд. Как киевские динамовцы играли в теннисбол
Тренировки динамовцы проводят на клубной базе польского клуба в Люблине
28 июля 2024, 19:07 | Обновлено 28 июля 2024, 19:49
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Киевское Динамо продолжает подготовку к матчам Лиги чемпионов в польском Люблине.
Тренировки динамовцы под руководством Александра Шовковского проводят на клубной базе польского футбольного клуба «Мотор» Люблин.
«Динамо» выиграло первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Партизана» (6:2), ответная игра пройдет 31 июля.
ВИДЕО. Как киевские динамовцы играли в теннисбол
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