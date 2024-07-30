Марта КОСТЮК: «Понимала, что победа в первом сете все ускорит»

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №19) прокомментировала победу над француженкой Кларой Бюрель (WTA №55) во втором круге на Олимпиаде-2024 – 7:6(3), 6:2.

«Очень непростая соперница. Нам обоим, кажется, было тяжело физически из-за погоды. Я рада, что смогла наконец выиграть первый сет, потому что понимала, что это потом все ускорит.

Что-то не получалось, где-то она очень хорошо отыграла в конце первой партии. Но я рада, что все закончилось в двух партиях.

Было очень жарко, душно. У меня был непростой матч, длинный. Жду, когда лягу и успокоюсь, и буду восстанавливаться на следующую игру.

Я была готова, что Бюрель будет поддерживать домашняя публика. Не знала, насколько все будет плохо, если честно. Но было не очень прикольно. Надеюсь, что в следующем матче будет больше поддержки в мою пользу.

Всегда лучше играть, когда тебя больше поддерживают, это тебя заводит и поднимает дух. А так я проигрываю – и супергромко, выигрываю – и тишина. Конечно, было непросто, но я рада, что абстрагировалась и смогла играть. Было тяжело, но я к такому готовилась», – сказала Костюк.

В 1/8 финала Костюк сыграет против Марии Саккари из Греции.