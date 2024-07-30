Вингер Металлиста зантересовал несколько английских клубов

Несколько английских клубов заинтересовались услугами вингера харьковского «Металлиста» Геннадия Синчука, сообщает ТаТоТаке.

Игра хавбека вызвала положительные отзывы и активный интерес от нескольких европейских клубов после его перформанса на чемпионате Европы U-19.

Услугами 18-летнего полузащитника заинтересовались скауты немецкого Аугсбурга и нескольких британских клубов – Дерби Каунти, Миддлсбро и Сандерленд.

Наиболее активную позицию относительно возможного трансфера Синчука занимает Лидс Юнайтед, представители которого следят за игроком еще с зимы.

В прошлом сезоне Синчук провел 25 матча за «Металлист» в Первой лиге (и 1 игру Кубка Украины), без забитых голов.