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Украина. Первая лига
30 июля 2024, 06:45 | Обновлено 30 июля 2024, 07:18
815
0

Вингер Металлиста зантересовал несколько английских клубов

Геннадий Синчук вошел в сферу интересов Дерби Каунти, Мидлсбро, Сандерленда

30 июля 2024, 06:45 | Обновлено 30 июля 2024, 07:18
815
0
Вингер Металлиста зантересовал несколько английских клубов
ФК Металлист. Геннадий Синчук

Несколько английских клубов заинтересовались услугами вингера харьковского «Металлиста» Геннадия Синчука, сообщает ТаТоТаке.

Игра хавбека вызвала положительные отзывы и активный интерес от нескольких европейских клубов после его перформанса на чемпионате Европы U-19.

Услугами 18-летнего полузащитника заинтересовались скауты немецкого Аугсбурга и нескольких британских клубов – Дерби Каунти, Миддлсбро и Сандерленд.

Наиболее активную позицию относительно возможного трансфера Синчука занимает Лидс Юнайтед, представители которого следят за игроком еще с зимы.

В прошлом сезоне Синчук провел 25 матча за «Металлист» в Первой лиге (и 1 игру Кубка Украины), без забитых голов.

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Геннадий Синчук трансферы Первая лига Украины Металлист Харьков трансферы АПЛ Аугсбург Дерби Каунти Мидлсбро Сандерленд Лидс трансферы Бундеслиги
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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