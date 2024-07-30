Вингер Металлиста зантересовал несколько английских клубов
Геннадий Синчук вошел в сферу интересов Дерби Каунти, Мидлсбро, Сандерленда
Несколько английских клубов заинтересовались услугами вингера харьковского «Металлиста» Геннадия Синчука, сообщает ТаТоТаке.
Игра хавбека вызвала положительные отзывы и активный интерес от нескольких европейских клубов после его перформанса на чемпионате Европы U-19.
Услугами 18-летнего полузащитника заинтересовались скауты немецкого Аугсбурга и нескольких британских клубов – Дерби Каунти, Миддлсбро и Сандерленд.
Наиболее активную позицию относительно возможного трансфера Синчука занимает Лидс Юнайтед, представители которого следят за игроком еще с зимы.
В прошлом сезоне Синчук провел 25 матча за «Металлист» в Первой лиге (и 1 игру Кубка Украины), без забитых голов.
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