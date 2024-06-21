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Украина. Первая лига
21 июня 2024, 13:51 | Обновлено 21 июня 2024, 14:05
1277
0

Два английские клуба интересуются талантом Металлиста

17-летний Геннадий Синчук входит в сферу интересов «Лидса» и «Брентфорда»

21 июня 2024, 13:51 | Обновлено 21 июня 2024, 14:05
1277
0
Два английские клуба интересуются талантом Металлиста
ФК Металлист. Геннадий Синчук

Как стало известно Sport.ua, вингер «Металлиста» Геннадий Синчук входит в сферу интересов «Лидса» и «Брентфорда».

«Лидс» просматривал 17-летнего таланта во время элит-раунда за право поехать на Евро U-19 в Северной Македонии в марте. А «Брентфорд» во время товарищеского турнира во Франции олимпийской сборной Украины. «Пчелы» активно интересуются украинским рынком после трансфера Егора Ярмолюка. Оба клуба будут следить за Синчуком во время юношеского Евро.

«Металлист» не против продажи своего таланта. Харьковскому клубу нужны деньги для участия в новом сезоне в Первой лиге. Но они хотят дождаться завершения юношеского Евро, чтобы цена на Синчука была максимально высокой.

В прошлом сезоне Синчук провел 26 матчей за «Металлист», в которых не отметился результативными действиями. Контракт Геннадия с клубом действует до лета 2006 года. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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Геннадий Синчук инсайд Лидс Брентфорд Металлист Харьков
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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